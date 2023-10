Imprensa internacional repercute derrota do Brasil: 'Noite miserável'

A derrota da seleção brasileira para o Uruguai, ontem (17), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 repercutiu na imprensa internacional.

O que aconteceu

O jornal inglês "The Sun" destacou a lesão sofrida por Neymar no confronto e afirmou que o problema com o jogador "agravou uma noite miserável da seleção pentacampeã mundial".

Em Portugal, o jornal "A Bola" definiu a partida como "uma atuação para esquecer do Brasil". O veículo também citou a queda da invencibilidade da seleção contra o Uruguai [desde 2001] e nas Eliminatórias como um todo [37 jogos].

Na Espanha, o "AS" falou sobre o "pesadelo" vivido pelo Brasil em Montevidéu. "O Brasil fecha esta data Fifa com um único ponto decepcionante contra a Venezuela e com um jogo apático [contra o Uruguai", escreveu o jornal.

O "Marca", também da Espanha, abordou a questão de Fernando Diniz no comando da seleção brasileira. "A derrota fica em segundo plano. A situação de Diniz como técnico interino começa a ficar insustentável", escreveu.

Brasil leva olé e perde para o Uruguai

Em Montevidéu, o Brasil teve uma atuação apática e perdeu para o Uruguai por 2 a 0. Darwin Núñez, no primeiro tempo, e Nico de la Cruz, na etapa final, fizeram os gols do jogo.

A partida também ficou marcada pela lesão de Neymar. Logo após o primeiro gol do Uruguai, o camisa 10 tentou um lance e torceu o joelho esquerdo, deixando o campo de maca. Exames serão realizados hoje, mas há a suspeita de um problema grave.

Com o resultado, o Brasil fechou esta data Fifa sem conseguir vencer — já havia empatado com a Venezuela. A seleção segue com sete pontos nas Eliminatórias e ocupa o terceiro lugar na tabela.