Guarulhos vence o Suzano no primeiro duelo da final do Paulista masculino de vôlei

Em uma partida emocionante, digna da final do principal torneio regional do país, o Guarulhos deu um passo importante rumo ao seu primeiro título paulista. Na noite desta terça, a equipe venceu o jogo de abertura do playoff melhor de três da final do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino da Divisão Especial.

Com o Ginásio da Ponte Grande lotado, o representante guarulhense bateu o Suzano por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 25/18, 31/33 e 28/26. O jogo da volta será na sexta-feira, dia 20, a partir das 18h30, na Arena Suzano.

O Guarulhos, que segue invicto no torneio, precisa agora de mais uma vitória para garantir o título de 2023. Entretanto, se o Suzano ganhar e empatar a série, a terceiro e decisivo confronto será na segunda-feira, dia 23, às 21h, mais uma vez no Ginásio da Ponte Grande.

O jogo

Guarulhos e Suzano fizeram um jogo bastante disputado e repleto de lances de tirar o fôlego. Nas duas primeiras séries, o time da casa, empurrado por sua torcida e com bastante confiança, soube controlar o adversário.

No terceiro set, o Suzano se recuperou e marcou 33/31, obrigando a realização do quarto set. A situação continuou equilibrada e tudo indicava que a decisão seria no tie-break. Mas o Guarulhos conseguiu virar o placar negativo na reta final da série e venceu por 28/26, abrindo 1 a 0 no playoff.

"Estou muito feliz com essa vitória, o grupo foi aguerrido o tempo todo. O adversário tem todos os requisitos para estar na final, dificultaram o máximo a nossa vitória. Mas nós soubemos decidir no momento certo os pontos e isso é o mais importante. Lá vai ser outra pedreira", avaliou Nery Tambeiro, técnico do Guarulhos.

"Foi um jogo equilibrado, deixamos de levar a partida ao tie-break por questão de detalhes que, em uma partida desse nível, acabam sendo cruciais. Não tem nada definido, embora eles tenham a vantagem, a equipe deles também sabe que não terá facilidade para ser campeã. Hoje tivemos um jogo grande, com clima de final, mas na sexta será a nossa vez de pressionar e buscar o resultado para forçar o terceiro jogo", disse Magoo, treinador do Suzano.

Programação das Finais:

17/10 - 21h30 - Guarulhos 3 x 1 Suzano - Ponte Grande - Guarulhos

20/10 - 18h30 - Suzano x Guarulhos - Arena Suzano - Suzano

23/10 - 21h - Guarulhos x Suzano - Ponte Grande - Guarulhos (se necessário)