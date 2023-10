Grêmio é derrotado de virada pelo Athletico-PR e desperdiça chance de assumir a vice-liderança do Brasileirão

Nesta quarta-feira, o Grêmio e foi derrotado pelo Athletico-PR, por 2 a 1, na Arena, em Porto Alegre. Besozzi colocou o time gaúcho na frente, Zapelli empatou para o adversário e Kaíque Rocha marcou o gol da virada.

Com este resultado, o Tricolor permanece na terceira posição, com 44 pontos somados, desperdiçando a chance de assumir a vice-liderança, enquanto o Furacão chegou aos 44 e entrou no G6, na quinta colocação.

O Grêmio volta a campo neste sábado, para enfrentar o São Paulo, às 18h30 (de Brasília), no Morumbi, pela 28ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia, mas às 21 horas, o Athletico-PR pega o líder Botafogo, no Nilton Santons, no Rio de Janeiro.

? É FIM DE JOGO!

Graaaaaaaande vitória de virada do Furacão na Arena do Grêmio! Vamos em busca dessa vaga na CONMEBOL Libertadores! ? Próximo partida pelo Brasileirão é no sábado, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro!#Athletico #GRExCAP #Brasileirão pic.twitter.com/NHzEcdx2g2 ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) October 19, 2023

O jogo

O jogo entre Grêmio e Athletico-PR começou intenso. Na primeira chance, o Furacão quase abriu o placar. Bruno Zapelli cabeceou de dentro da área e acertou a trave de Gabriel Grando. Recuperado do susto, o Tricolor não desperdiçou sua chance e fez 1 a 0 aos seis minutos. Cristaldo recuperou a bola, Suárez ajeitou pelo alto e Lucas Besozzi chutou forte de fora da área para colocar o time gaúcho em vantagem.

Aos 23, Pablo chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento na hora do passe de Zapelli. Mesmo com o Furacão melhor no jogo, o Grêmio ficou perto de fazer o segundo gol aos 35, mas Bento fez ótima defesa para evitar. Cristaldo acionou Suárez, que invadiu a área, finalizou e viu o goleiro defender. Na sequência, o Athletico-PR deixou tudo igual, aos 37.

Após reposição de Bento, o Athletico-PR chegou bem no ataque, Erick tocou Zapelli na área e o camisa 10 chutou cruzado, dessa vez, sem chance para o goleiro gremista. Depois de empatar, o Furaão seguiu em cima, pressionando o time da casa. Aos 43, Canobbio chutou de fora da área e Gabriel Grando buscou no canto para espalmar.

Algumas mudanças feitas por Renato no intervalo surtiram efeito no início do segundo tempo. Ferreirinha levou perigo em sua primeira jogada. Ele driblou a marcação, mas perdeu a bola na hora de chutar. Cristaldo completou, mas mandou em cima da defesa do Furacão.

Pouco depois, o argentino arriscou mais uma e Bento defendeu. Ainda pelo lado do Grêmio, Pepê e Ferreirinha tentaram, mas mandaram para fora. Fernandinho ficou com a sobra aos 20 minutos, tentou de fora e acabou mandando perto, mas para fora do gol defendido por Grando. Aos 35, Pepê cruzou na área e Suárez cabeceou por cima da meta do Furacão.

Sufocando na reta final, o Athletico-PR conseguiu virar nos acréscimos. Aos 48 minutos, Esquivel cobrou falta na área e Kaíque Rocha desviou de cabeça para garantir os três pontos para o Furacão.

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO 1 X 2 ATHLETICO-PR

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Data: 18 de setembro de 2023 (quarta-feira)



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)



Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)



VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-Fifa/RN)



Cartões amarelos: Luis Suárez, Reinaldo (Grêmio); Canobbio, Alex Santana, Thiago Heleno, Esquivel, Cuello e Kaíque Rocha (Athletico-PR)



Cartão vermelho: Reinaldo

GOLS:

GRÊMIO: Besozzi (aos seis minutos do 1°T)



ATHLETICO-PR: Zapelli (aos 37 minutos do 1°T) e Kaíque Rocha (aos 48 minutos do 2°T)

GRÊMIO: Gabriel Grando; Fabio (Ferreira), Geromel, Kannemann e Reinaldo; Pepê, Nathan (Josué) e Cristaldo (Luan); Iturbe (Galdino), Besozzi (João Pedro) e Luis Suárez.



Técnico: Renato Gaúcho

ATHLETICO-PR: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Cuello, Erick (Alex Santana), Fernandinho (Hugo Moura) e Canobbio; Vitor Bueno (Rômulo), Zapelli (Kaíque Rocha) e Pablo (Arriagada).



Técnico: Wesley Carvalho