Athletico vira, vence Grêmio em Porto Alegre e embola tabela do Brasileirão

Do UOL, em São Paulo

O Athletico arrancou uma virada de maneira heroica nos acréscimos, venceu o Grêmio por 2 a 1 em Porto Alegre e avançou na tabela do Campeonato Brasileiro.

O resultado deixa a equipe de Wesley Carvalho com 44 pontos e no 5° lugar, atrás dos gaúchos somente pelo número de vitórias.

Os paranaenses voltam a campo no sábado (21), quando enfrentam o líder Botafogo no Rio de Janeiro. O Grêmio joga no mesmo dia, contra o São Paulo, também fora de casa.

Como foi o jogo

O jogo começou com o Athletico protagonizando o primeiro lance de perigo: Zapelli, aos dois minutos, acertou a trave gremista.

Apesar do susto, foi o Grêmio quem saiu na frente pouco depois com um gol de Besozzi, que aproveitou um passe de Suárez e não deu chances a Bento: 1 a 0.

O Athletico saiu para o jogo e empatou aos 38 minutos. Zapelli aproveitou jogada trabalhada e superou a meta adversária: 1 a 1.

Na segunda etapa, o técnico Renato Gaúcho fez alterações, e o Grêmio voltou pressionando no campo de ataque.

A falta de eficiência, no entanto, foi punida, e os paranaenses viraram já nos acréscimos. Após cobrança de falta, Kaique Rocha cabeceou e murchou a Arena: 2 a 1.

Nos minutos finais, Reinaldo, do Grêmio, recebeu um cartão vermelho após acertar uma cotovelada em Arriagada.