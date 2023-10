Goiás x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo do Campeonato Brasileiro

Do UOL, em São Paulo

Goiás e São Paulo se enfrentam hoje, no Hailé Pinheiro (Serrinha), às 21h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo vai passar na TV Globo (SP, GO, AL, MT, MS, TO e PR) e no Premiere (pay-per-view). O Placar UOL também acompanha a partida em tempo real.

O Goiás não vence há sete jogos no torneio, entrou na zona de rebaixamento e precisa superar os paulistas para sair do sufoco. A equipe de Armando Evangelista soma apenas 27 pontos em 26 partidas disputadas.

Já garantido na próxima Libertadores, o São Paulo não tem grandes ambições no Brasileirão, mas quer quebrar um jejum indigesto: a equipe de Dorival Júnior ainda não ganhou um confronto atuando como visitante nesta edição da competição.

Goianos e paulistas voltam a jogar na noite de sábado (21). O Goiás visita o Cuiabá, enquanto o São Paulo recebe o Grêmio no Morumbi — ambos os duelos ocorrem às 18h30 (de Brasília).

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Maguinho, Sidimar, Bruno Melo e Sander (Hugo); Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Allano, João Magno e Anderson Oliveira (Palacios). Técnico: Armando Evangelista

São Paulo: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Nestor e Rato; Lucas e Luciano (Juan) Técnico: Dorival Júnior

Goiás x São Paulo -- Campeonato Brasileiro

Data: 18 de outubro de 2023, às 21h30 (de Brasília)

Local: Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO)

Transmissão: TV Globo (SP, GO, AL, MT, MS, TO e PR) e Premiere (pay-per-view)