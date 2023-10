Goiás vence São Paulo com gol digno de Puskás e embola Z4 do Brasileirão

Do UOL, em São Paulo

O Goiás quebrou uma sequência de sete tropeços, venceu o São Paulo por 2 a 0 no Hailé Pinheiro (Serrinha) e segue vivo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Hugo, em um chutaço no ângulo digno de Prêmio Puskás, e Morelli, após bobeada de Alisson, marcaram os gols da partida.

O resultado deixa a equipe de Armando Evangelista com 30 pontos, mas os resultados positivos de Bahia e Vasco mantiveram os goianos no Z4. Pelo menos até amanhã, Santos, Coritiba e América-MG completam a zona de descenso.

Enquanto isso, os comandados de Dorival Júnior estacionaram nos 35 pontos e seguem no meio da tabela. O time paulista ainda não venceu atuando como visitante nesta edição do Brasileirão.

Goianos e paulistas voltam a jogar na noite de sábado (21). O Goiás visita o Cuiabá, enquanto o São Paulo recebe o Grêmio no Morumbi — ambos os duelos ocorrem às 18h30 (de Brasília).

Como foi o jogo

O 1° tempo foi tenso e com o Goiás aproveitando bobeadas do rival. O lateral Hugo iniciou a contagem ao marcar um golaço após cobrança de escanteio, e o volante Morelli, já nos acréscimos, não perdoou erro de Alisson antes de ampliar o marcador para os donos da casa. Os mandantes neutralizaram o adversário, que não conseguiu assustar Tadeu em nenhum momento.

Na metade final, os donos da casa seguiram pouco ameaçados mesmo diante das mudanças ofensivas feitas por Dorival Júnior. Vinícius e Higor Meritão ainda tiveram chance de aumentar a vantagem para os goianos, mas Beraldo e a trave, respectivamente, evitaram o pior para o São Paulo.

Gols e destaques

Início truncado e golaço. Em meio às faltas e reclamações, a bola pouco rolou nos primeiros dez minutos de partida na Serrinha. A solução dos mandantes veio na bola aérea — e com extrema categoria por parte de Hugo: Guilherme Marques cobrou escanteio aberto na direção do lateral que, sem deixar a bola cair, acertou um chutaço de primeira que parou no ângulo de Rafael: 1 a 0.

Jogadores do Goiás comemoram gol sobre São Paulo em duelo do Campeonato Brasileiro Imagem: CARLOS COSTA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Clima quente em campo. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima teve bastante trabalho diante das confusões protagonizadas pelos jogadores das duas equipes: no lado dos mandantes, Palacios e Allano eram os mais esquentados, e os laterais tricolores Rafinha e Caio Paulista também mostraram nervosismo acima do normal. A solução veio com cartões amarelos e, dos quatro, apenas o primeiro não foi advertido.

Espaços fechados. Mais cadenciado, o Goiás usou a vantagem no placar para "dar" a bola ao São Paulo, se fechar no campo de defesa e apostar em contra-ataques. A estratégia deu certo, e o único lance de perigo dos paulistas antes do intervalo ocorreu em chute de Luciano que parou longe da meta de Tadeu.

Bobeada fatal de Alisson. O duelo se encaminhava para o intervalo... até o meio-campista do São Paulo cometer uma bobagem que acabou em gol. Alisson tentou carregar a bola no campo de defesa e acabou desarmado por Morelli, que disparou, passou com muita tranquilidade por Diego Costa e, cara a cara com Rafael, não titubeou e balançou a rede: 2 a 0.

Alisson bobeou em Goias x São Paulo em lance que gerou gol dos donos da casa Imagem: Heber Gomes/AGIF

Dorival mexe no ataque. A timidez ofensiva dos visitantes irritou Dorival, que voltou para o 2° tempo com duas trocas: Juan e Erison entraram nos lugares de Rato e Luciano na tentativa de incomodar a zaga goiana, que se manteve bastante confortável nos primeiros 45 minutos. Pouco depois, David também foi acionado e substituiu Nestor — Pato, por outro lado, não saiu do banco de reservas.

Tranquilidade de um lado, nervosismo do outro. O Goiás continuou bem estruturado defensivamente e não sofreu grandes ameaças por parte de um adversário visivelmente nervoso, desencaixado e errando uma série de passes na construção de jogadas. Vinícius ainda ficou perto de marcar o terceiro, mas acabou travado por Beraldo. Pelo lado paulista, Erison tentou, em vão, mudar o panorama.

Trave salva o São Paulo. Abatido, o time de Dorival quase foi vazado novamente aos 40 minutos, quando Higor Meritão aproveitou cruzamento e, de cabeça, carimbou a trave de Rafael — a bola chegou a desviar em David antes de parar no poste. Foi o último lance de grande perigo do confronto.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 2x0 SÃO PAULO

Data e horário: 18 de outubro de 2023, às 21h30 (de Brasília)

Motivo: 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Willian Oliveira, Allano, Sidimar, Matheus Babi (GOI); Rafinha, Caio Paulista, Pablo Maia (SPO)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Hugo (GOI), aos 9 min do 1° tempo; Morelli (GOI), aos 49 min do 1° tempo

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques (Higor Meritão); Allano (Alesson), Palacios (Vinícius) e João Magno (Matheus Babi). Técnico: Armando Evangelista

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia (Gabriel Neves), Alisson (Michel Araújo), Nestor (David) e Rato (Juan); Lucas e Luciano (Erison). Técnico: Dorival Júnior