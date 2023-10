Gerson e Arrascaeta são relacionados no Flamengo; volante pode ser titular

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo terá Gerson e Arrascaeta relacionados no primeiro jogo sob o comando do técnico Tite. Os dois se reapresentaram no Ninho do Urubu na manhã desta quarta-feira e viajam para Belo Horizonte com o time.

O que aconteceu

O Fla encerrou a preparação para enfrentar o Cruzeiro, nesta quinta, às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Gerson treinou com o time e pode ser titular na estreia de Tite. Esta foi a primeira atividade dele com o novo treinador.

Já Arrascaeta deve ser banco pois ficou apenas na academia. O meia, vale lembrar, voltou recentemente de uma lesão no joelho.

Os dois estavam à serviço das seleções, mas não entraram em campo no jogo entre Brasil e Uruguai ontem (17). Pulgar, que jogou pelo Chile, voltou antes do previsto por suspensão na segunda partida.

O Flamengo não terá Léo Pereira, suspenso. David Luiz deve ser o titular neste caso.

O primeiro time de Tite pode ter: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick Pulgar e Gerson; Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro.

