Fluminense x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pela 27ª rodada do Brasileiro

O Corinthians visita o Fluminense nesta quinta-feira, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no gramado Maracanã, na capital carioca.

O Timão busca se recuperar na temporada. A equipe venceu apenas um dos últimos oito jogos no Brasileirão, e não por acaso está na 14ª posição da liga, com 31 pontos. Recentemente, o time comandado por Mano Menezes caiu na semifinal da Copa Sul-Americana para o Fortaleza e, portanto, passou a focar apenas no torneio nacional.

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians empatou com o Flamengo em 1 a 1, na Neo Química Arena. O Rubro-Negro abriu o placar com Gerson, e o Timão buscou o empate com Fábio Santos, de pênalti.

Para o duelo diante do Tricolor Carioca, Mano Menezes e sua comissão técnica não contarão com Gabriel Moscardo (entorse no tornozelo), Lucas Veríssimo (suspensão) e Giovane (transição física).

O Fluminense, apesar da classificação garantida para a final da Copa Libertadores, não vive bom momento no Brasileiro. O time de Fernando Diniz perdeu os últimos dois jogos na liga, sendo o último para o rival Botafogo. O Tricolor se encontra na 7ª posição da liga, com 41 pontos.

Para o duelo contra o Corinthians, o Flu não contará com o zagueiro Nino, que sofreu uma entorse leve no joelho esquerdo durante a data Fifa. André deve atuar normalmente após período com a Seleção Brasileira nas Eliminatórias, enquanto John Arias deve ser preservado por conta do desgaste adquirido com a seleção colombiana.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X CORINTHIANS

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ



Data: 19 de outubro de 2023 (quinta-feira)



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG-Fifa)



Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG-Fifa) e Felipen Alan Costa de Oliveira (MG)



VAR: Rafael Traci (SC-Fifa)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Marlon e Marcelo; André, Alexsander e Ganso; Keno, John Kennedy e Cano



Técnico: Fernando Diniz

CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Caetano e Fábio Santos; Maycon, Giuliano e Renato Augusto; Rojas (Wesley), Pedro e Yuri Alberto



Técnico: Mano Menezes