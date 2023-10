Filho do Terrão, Cauê fala de chegada ao Benfica e relembra passagem pelo Corinthians: "Foi especial"

O atacante Cauê dos Santos, Filho do Terrão, vive um novo momento na carreira atuando pelo Benfica B, em Portugal. Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, o jovem de 20 anos falou sobre sua trajetória e relembrou seu período na base e no profissional do Corinthians.

Cauê deu seus primeiros passos no futebol na cidade de Guará, no interior de São Paulo, com 10 para 11 anos. O atacante, que também separava um tempo para estudar e trabalhar para ajudar a família, foi observado precocemente pelo Grêmio Novorizontino.

"Eu comecei a jogar na escolinha de Guará, interior de São Paulo. Jogava em uma escola e aos 13 anos tive que parar, comecei a trabalhar em uma padaria. Meu pai foi dispensado e tive que ajudar em casa. Fiquei um ano sem jogar, depois acabei voltando para o futebol porque meu período na escola mudou e não precisava de gente para trabalhar na parte da manhã", comentou o jogador à reportagem.

"Em determinado momento também trabalhar com meu pai, ele montou uma estamparia. Conseguia conciliar como futebol. Teve uma Copinha em Guará, fui bem, e teve um olheiro que era treinador do Novorizontino e estava lá. Foi engraçado porque ele estava assistindo, assim como meu pai, até que uma hora ele perguntou para meu pai quem era o número 9 que estava se destacando. Já me arrumei para o Novorizontino e fui fazer teste, fiquei uma semana lá e acabei passando", complementou.

Cauê não desperdiçou a oportunidade e se destacou na base do Tigre. Passando por diferentes categorias, o garoto seguiu balançando as redes e, não por acaso, despertou interesse no Corinthians e na Seleção Brasileira de base.

1T | 30min: Otero lança Piton na esquerda em profundidade. O lateral-esquerdo cruza rasteiro e Cauê completa para o gol, ampliando o placar para o Timão! Garanta seu manto alvinegro: https://t.co/kHzg5DhBmo#HUAxSCCP (0-2) #VaiCorinthians pic.twitter.com/easdk6iAQr ? Corinthians (@Corinthians) May 7, 2021

"Joguei o sub-15 lá (Novorizontino). Ainda tive uma lesão no dedo, passei por cirurgia e fiquei três, quatro meses fora. Voltei no final do semestre. Em 2018, vou para o sub-17, ali me destaco. Fui bem no Paulista, na Taça BH. Fui para o sub-20, joguei a Copinha, me destaquei. Subi para o profissional, não cheguei a jogar, mas estava com o grupo, treinando, indo para os jogos", disse Cauê.

"Em 2019, cheguei ao Corinthians, e logo em seguida aparece a Seleção Brasileira sub-17. Nunca tinha passado pela minha cabeça. A gente sonha, mas quando acontece não cai a ficha. No Campeonato Brasileiro sub-17 me destaquei, time foi bem, chegamos à final. Subi para o sub-20 do Corinthians e joguei a Copinha, até que no final do ano aparece a Seleção Brasileira sub-20. Fui bem, fomos campeões e fiz gol", adicionou.

Após o bom início nas categorias inferiores pelo Timão, Cauê foi promovido ao profissional no começo de 2021. Na época, o Corinthians era comandado por Vagner Mancini, que também deu espaço para jovens como Rodrigo Varanda e Luis Mandaca em um período de calendário muito rigoroso por conta da pandemia da covid-19.

O atacante de 20 anos fala com carinho do período no time de cima do Corinthians e destaca a ajuda dos jogadores mais experientes no período de adaptação a essa nova realidade.

"No profissional vem aquela coisa de ser tudo novo, de ter chegado tão rápido. Depois de um período lá, onde tive bons momentos, aprendi muito, amadureci com os profissionais que estavam lá. Os mais velhos me abraçaram, me ajudaram a me adaptar", disse o garoto, que também ressaltou a pressão que o Timão vivia naquele período.

"Foi especial, mas também foi muito novo, no sentido de pressão. A grandeza do clube na base já te prepara, mas o time já não vinha bem, muito pressionado. O pessoal lá me ajudou bastante, os mais velhos abraçaram a gente. Me deixaram bem, confiante. Mesmo o Jô, quando estava jogando na posição dele, ele me ajudava bastante, falava o que devia fazer. Isso me ajudou muito a ser mais maduro, também comecei alguns trabalhos psicológicos para me ajudar, porque isso é muito importante e faço até hoje. Foi muito especial esse momento, consegui realizar sonhos, joguei Sul-Americana, Paulista, joguei em um clube como o Corinthians e fiz gols, foi muito importante", comentou.

Após 14 jogos no time de cima e dois gols marcados, contra Guarani e Huancayo, Cauê desceu para o sub-20 e seguiu com seu bom desempenho na base. Porém, o Timão acabou não ficando em definitivo com o atleta, que ainda estava emprestado pelo Grêmio Novorizontino. Não demorou para o garoto ser transferido ao Lommel, da Bélgica, e ter sua primeira experiência em solo europeu.

"No começo, quando cheguei na Bélgica, o treinador era brasileiro e o auxiliar português, isso ajudou na adaptação. No time, tínhamos quatro brasileiros, cheguei na janela de inverno, isso ajudou na integração. O tempo estava difícil, muito frio, dificultava para jogar. A questão tática também, aqui eles são muito posicionais, isso pegou bastante. Mas o pessoal do time teve bastante paciência com o passar dos jogos, já que fui me aprimorando. Quando cheguei não falava inglês, nada", revelou.

Na primeira temporada pelo Lommel, Cauê marcou cinco gols em nove jogos, enquanto na segunda ele anotou 10 tentos em 31 partidas realizadas. Depois do período na Bélgica, o atacante foi emprestado ao Benfica B, onde se encontra no momento.

"Agora surgiu o Benfica, a adaptação está sendo boa, pessoal me recebeu muito bem. É um país praticamente igual ao Brasil, o tempo é parecido com o Brasil. Na Bélgica é muito frio", comentou. O atacante quer ser promovido ao time principal dos Encarnados para dar sequência a uma bonita história entre brasileiros e o clube português, com nomes como David Luiz, Ramires, Luizão, Júlio César e Luisão como exemplos.

"Acho que é importante para a gente que é brasileiro estar em um clube onde passaram tantos jogadores e são ídolos. Literalmente eles enxergam a gente de uma forma especial, acredito que vai ser legal, a gente olhando a história deles e se inspirar neles, e acabar com o mesmo rumo, para se tornar ídolo, referência no clube. Deixar nossa história como mais um brasileiro que deixou seu legado aqui", relatou.

"No Benfica, meu objetivo maior é chegar na equipe principal. Mas claro que meu foco agora é o time B, fazer meu trabalho aqui para um dia chegar lá. Quero poder jogar uma Champions League e também fazer gols no conjunto principal. Fui muito bem recebido por todos, me deixaram bem à vontade, temos dois brasileiros aqui que me ajudaram com a adaptação nesse pouco tempo", complementou. Cauê possui dois gols e uma assistência em três jogos pela equipe B do Benfica.

Como sonhar não é proibido, o atacante tem o desejo de dar sequência ao seu histórico de Seleção Brasileira e defender a Amarelinha principal em alguma oportunidade "Naturalmente, as coisas vão acontecendo. Se eu fizer um bom trabalho aqui no Benfica, com gols, naturalmente o objetivo será estar na equipe principal e me destacar também. Vão observando mais. Mas claro que isso é um sonho, uma meta, quero trilhar um passo de cada vez para estar preparado para quando chegar lá. Esse sonho está de pé", disse.

No fim da conversa com a reportagem, Cauê não descartou voltar ao Corinthians um dia. O jovem tem forte ligação com o Timão e sua família ainda frequenta a Fazendinha para ver jogos das equipes de base do Alvinegro.

"Tenho amigos lá que estão jogando (no Corinthians), então estou sempre acompanhando e vendo resultados. Claro que penso um dia em voltar para construir um pouco da minha carreira lá. Eu acabei não ficando no clube por muito tempo, mas quero uma dia voltar para fazer um pouco da minha carreira lá novamente", finalizou.