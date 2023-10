'Estilo Diniz hoje prejudica a seleção brasileira', critica Danilo Lavieri

O colunista Danilo Lavieri criticou no UOL News Esporte a atuação do Brasil na derrota por 2 a 0 para o Uruguai. Segundo ele, os principais jogadores da seleção foram muito mal e estão sendo prejudicados em campo pela filosofia de jogo de Fernando Diniz.

'Uruguai ganhou do Brasil sem ter muito trabalho': "É aquela história, quando o Brasil ganha, não fez mais do que obrigação, na hora que perde o pessoal desce a lenha e com razão. O jogo foi muito ruim, lembrando aqui também que o Uruguai não vive seu melhor momento, vinha sendo criticado pela imprensa de lá, o Bielsa já estava recebendo apelidos pelas tentativas dele, ele não vem convocando os jogadores mais veteranos e o Uruguai também passa por uma tentativa de uma reformulação, com jogadores mais jovens, e foi esse Uruguai que ganhou do Brasil praticamente sem ter muito trabalho. O Brasil quase não finalizou, o Brasil vai se classificar, mas é um trabalho que, de fato, a gente vê alguns problemas".

'Estilo Diniz hoje prejudica a seleção brasileira': "O Diniz sabe que o trabalho dele não é de um dia para o outro, que todo mundo pega esse jeito de trabalhar. A partir do momento que ele tem um ano, ele também tinha noção que o jeito de ele trabalhar nos clubes não seria o suficiente para mudar o estilo de jogo da seleção, é importante a gente lembrar e notar que os jogadores nas entrevistas tem falado: 'O Diniz tenta colocar um jeito novo de jogar, é um jeito novo de jogar, o Marquinhos, o Casemiro, o Neymar falaram isso, é um jeito novo, um pensamento novo e os caras tem 10 dias para assimilar esse pensamento. Quando a gente vê eles tentando colocar isso em prática, na verdade isso prejudica alguns jogadores da seleção brasileira, você vê alguns jogadores jogando menos do que podem por conta do estilo. Se esse time ficasse junto por mais um, dois anos, pode ser que esse estilo começasse a potencializar os jogadores? Pode ser, mas hoje o estilo Diniz prejudica a seleção por falta de adaptação, porque não tem muito tempo para treinar e pelas características de alguns jogadores, por estarem acostumados a outro tipo de jogo. É bom fazer esse mea-culpa, o Diniz sabia que não teria tanto tempo para trabalhar e colocar o seu estilo de jogo".

