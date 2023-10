Escalação do São Paulo: Dorival aposta em Luciano na vaga de Calleri contra o Goiás

A escalação do São Paulo para enfrentar o Goiás, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Hailé Pinheiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, conta com Luciano como novidade.

Sem Calleri, que passou por uma artroscopia no tornozelo direito, o técnico Dorival Júnior decidiu apostar no camisa 10, que acabou se transformando em reserva na final da Copa do Brasil.

A escalação do São Paulo completa conta com Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Rodrigo Nestor; Lucas e Luciano.

Jhegson Méndez e Alexandre Pato, dois jogadores que não vinham tendo muito espaço com Dorival Júnior e chegaram até mesmo a não ser relacionados em algumas partidas, nesta noite começarão no banco de reservas.

O São Paulo é o décimo colocado do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, e tem como principal objetivo primeiramente acabar com qualquer risco de rebaixamento, uma vez que a vaga na Copa Libertadores já está garantida com o título da Copa do Brasil.

O Tricolor também tenta chegar o mais alto possível na tabela para aumentar o valor que receberá da CBF pela sua campanha no Campeonato Brasileiro. A cada posição conquistada há uma diferença de R$ 2 milhões em premiação.

O Goiás, por sua vez, está desesperado para sair da zona de rebaixamento. O Esmeraldino é o 18º colocado, com 27 pontos, e pode alcançar o objetivo nesta rodada. Para isso será preciso vencer o São Paulo e contar com tropeços de Bahia e Vasco da Gama.

O time Esmeraldino vai a campo com Tadeu; Maguinho, Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Palacios, João Magno e Allano.

Mais uma vez o Tricolor terá a oportunidade de conquistar sua primeira vitória fora de casa neste Campeonato Brasileiro. Dono da segunda pior campanha atuando fora de casa na competição, a equipe comandada por Dorival Júnior soma seis empates e seis derrotas atuando longe do Morumbi.