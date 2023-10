Em quatro jogos, Brasil fica perto de igualar número de gols sofridos na última Eliminatória

Sob o comando de Fernando Diniz, a defesa vem sendo um dos pontos de preocupação na Seleção Brasileira. A derrota de 2 a 0 para o Uruguai na última terça-feira fez com que a equipe chegasse a quatro gols sofridos em quatro partidas nessa Eliminatória, resultando numa média de um por jogo.

Em comparação com a campanha anterior do Brasil, o desempenho do setor defensivo caiu muito. Durante os 17 jogos da qualificatória para a Copa de 2022, o time só sofreu cinco gols no total.

Os comandados pelo técnico Tite tinham como um de seus pontos fortes a solidez na retaguarda. Além de ter ficado 76% dos jogos sem ser vazada, a Seleção precisava levar cerca de 20 chutes para conceder um gol para o adversário, de acordo com dados do Sofascore.

Já com Diniz, a equipe acaba sofrendo gols a cada 4,5 finalizações dos seus rivais, além de ser vazada a cada 90 minutos em média. O único compromisso em que o goleiro Ederson passou em branco foi na vitória de 1 a 0 para o Peru.

Caso acabe sendo vazado novamente na próxima partida, o Brasil vai igualar os números de toda a última Eliminatória. A Seleção voltará a campo no dia 16 de novembro, em duelo fora de casa com a Colômbia.