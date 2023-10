Em dois jogos pela Seleção, Vinícius Jr não finalizou a gol

O atacante Vinícius Júnior foi uma das decepções da Seleção Brasileira nesta série de jogos contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Nas duas partidas, o jogador do Real Madrid esteve bem abaixo do esperado pelos torcedores.

Para piorar, segundo dados da Footstats, Vinícius Júnior encerrou os dois duelos sem finalizar, ao menos, uma vez às metas adversárias. Ele esteve em campo por 164 minutos.

Na questão das jogadas individuais, Vinícius Júnior também não alcançou o desempenho de Real Madrid. Ele acertou apenas 1 drible nas partidas pela Seleção - com 17% de aproveitamento. Ainda por cima, venceu somente 38% dos duelos contra os marcadores.

Diante de Venezuela e Uruguai, Vinícius Júnior fez os dois primeiros jogos na Seleção Brasileira sob o comando do técnico Fernando Diniz. Ele perdeu as rodadas iniciais das Eliminatórias - nas vitórias contra Bolívia e Peru - em função de uma lesão muscular.

O Brasil somou apenas 1 ponto nesta Data Fifa em dois duelos das Eliminatórias. Em casa, a Seleção empatou com a Venezuela e, na sequência, acabou derrotada pelo Uruguai fora de casa.