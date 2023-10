Em campanha pelo Outubro Rosa, mamografias gratuitas chegam aos estádios da capital paulista

Estádios da capital, litoral e interior de São Paulo estarão abertos para a realização gratuita de mamografias. Pelo oitavo ano consecutivo, o futebol paulista se une para abraçar o Outubro Rosa. A Federação Paulista de Futebol, em parceria com clubes filiados e com o grupo Meninas de Peito, realiza a campanha "Marque Esse Gol".

A campanha, realizada desde 2016, oferece mamografias gratuitas mediante cadastro prévio no site www.marqueessegol.com.br, que também reúne informações detalhadas e a programação completa. Os exames são realizados em unidades móveis especializadas que ficarão localizadas nos estádios, conforme programação disponível no site.

A ação chegou nesta quarta-feira ao estádio do Morumbi. A unidade móvel estará disponível em frente ao local também nesta quinta-feira. Na sexta e no sábado, será a vez do Parque São Jorge receber a campanha. Já no domingo, quem recebe o projeto é o estádio do Canindé.

Próxima parada: Morumbi

?Confira o calendário com as unidades móveis especiais para a realização de mamografias gratuitas! Acesse https://t.co/qUEgDyRl0N e inscreva-se! pic.twitter.com/zdz3IwPhUQ ? Federação Paulista de Futebol - FPF (@FPF_Oficial) October 18, 2023

Em 2023, diversos clubes paulistas participam da campanha. Foram eles: Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Portuguesa, Guarani, Ponte Preta, Ferroviária, XV de Piracicaba e Marília.

"O Outubro Rosa do futebol paulista está inserido no nosso calendário de ações há anos, e a campanha evolui a cada temporada. Mesmo durante a pandemia foi possível realizar os exames gratuitamente em vários pontos do Estado. A FPF se orgulha de poder contribuir com campanhas relevantes e fundamentais como esta", declarou Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da entidade.

O Outubro Rosa tem como objetivo principal alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Desde 2016, quando a FPF e os clubes abraçaram a campanha, mais de 6 mil exames gratuitos já foram realizados, e mais de 50 mulheres foram encaminhadas para tratamento médico após diagnóstico.