Palmeiras anuncia apenas 16,9 mil ingressos vendidos para jogo contra o Atlético-MG

O Palmeiras abriu, na manhã de hoje (18), a venda geral dos ingressos para a partida contra o Atlético-MG, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o Verdão atualizou a parcial e divulgou quantos bilhetes foram comercializados para o confronto.

Após 10 dias sem jogos, a equipe treinada por Abel Ferreira volta a campo amanhã (18), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque. Com 44 pontos, 11 atrás do líder Botafogo, o time alviverde está na quarta colocação do torneio.

Até às 12h30 de hoje (18), o clube palestrino anunciou que 16.900 ingressos foram vendidos para o embate. A quantidade é bastante inferior à de compromissos anteriores no Allianz Parque, podendo ser explicada pela momento ruim que o Palmeiras atravessa e o sentimento de 'acabou a temporada' após a eliminação na Libertadores.

Os preços estão idênticos aos cobrados no duelo frente ao Goiás, no dia 15 de setembro, pela 23ª rodada do Brasileirão, a última disputada pelo time dentro de sua casa. Como tem sido costume nos últimos anos, ademais, os valores estão mais baratos em relação aos aplicados na competição continental, e semelhantes aos do clássico contra o Santos, que aconteceu na Arena Barueri.

O sistema de reconhecimento facial, para entrada no estádio, já está sendo utilizado em todos os setores do Allianz Parque — a medida foi tomada para coibir a ação de cambistas nos arredores da casa palmeirense.

Confira os preços dos ingressos para Palmeiras x Atlético-MG

Gol Norte: R$ 100,00

Gol Sul: R$ 140,00

Central Leste: R$ 180,00

Central Oeste: R$ 200,00

Superior Norte: R$ 110,00

Superior Sul: R$ 110,00

Superior Leste: R$ 120,00

Superior Oeste: R$ 120,00

