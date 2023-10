Dono de patrocinadora do Palmeiras promete apoiar possível gestão de Pedrinho no Vasco

Nesta quarta-feira, o ex-jogador Pedrinho, candidato à presidência do Vasco, se reuniu com José Roberto Lamacchia, dono e fundador da Crefisa e da Faculdade das Américas ? patrocinadoras do Palmeiras. Em vídeo publicado nas redes sociais, o empresário prometeu apoio ao ídolo vascaíno em uma possível gestão.

"Estou aqui com o meu amigo Pedrinho, candidato à presidência do Vasco da Gama. Se ele for eleito, eu darei todo meu apoio a ele e à torcida do Vasco da Gama. Pode ter certeza que ele será um grande presidente, com o meu apoio e com o que eu puder fazer por ele. Espero que você seja eleito para felicidade do torcedor vascaíno", disse Lamacchia.

Na postagem, Pedrinho agradeceu o suporte recebido e projetou "fazer o Vasco grande novamente" junto ao marido de Leila Pereira ? presidente do Verdão desde 2022. Além disso, deixou em aberto a possibilidade de uma parceria com o empresário caso seja eleito.

"Muito obrigado, seu José. Para mim, é um prazer. Todas as visitas que fizemos aqui, sempre fomos muito bem recebidos. Para mim, é uma honra ter o senhor do meu lado. Se Deus quiser, vamos fazer o Vasco grande", declarou o ex-atleta

"É uma honra ter uma das maiores incentivadoras do esporte e do entretenimento comigo neste projeto. Em breve, mais novidades novamente", escreveu na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedrinho (@pedrinho_77)

Patrocínio da Crefisa ao Vasco dependeria de aprovação da SAF

Palmeirense declarado, José Roberto Lamacchia é patrocinador máster do Alviverde com a Crefisa desde 2015. Desde então, Leila Pereira se tronou conselheira e venceu a eleição à presidência do clube em novembro de 2021, sucedendo Maurício Galiotte.

Por sua vez, Pedrinho representa o grupo Sempre Vasco, de número 98. A chapa tem apoio de ídolos como Edmundo e Felipe e concorrerá no pleito, previsto para acontecer no dia 11 de novembro.

Vale destacar que um possível patrocínio da Crefisa ao Vasco necessitaria passar pelo crivo da 777 Partners, donos da SAF do clube carioca. É de responsabilidade dos gestores da empresa norte-americana aprovar e oficializar parceiros para o futebol cruzmaltino.

Revelado pelo clube carioca, o ex-meia conquistou o Campeonato Brasileiro duas vezes (1997 e 2000), Libertadores (1998), Copa Mercosul (1998), Torneio Rio-São Paulo (1999) e Campeonato Carioca (1998).

Pelo Palmeiras, por fim, Pedrinho estreou em agosto de 2001 e ficou até 2005. Com a camisa do Alviverde, disputou 127 jogos, marcou 32 gols e não venceu nenhum campeonato.