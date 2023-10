Dirigentes do Fluminense se reúnem com a Conmebol para tratar da final da Libertadores

O Fluminense segue na expectativa para a final da Libertadores. A torcida fez sua parte e esgotou os ingressos destinados aos tricolores para a partida contra o Boca Juniors, no dia 4 de novembro, no Maracanã. Nesta quarta-feira, o presidente Mário Bittencourt e o ex-jogador Fred viajaram para o Paraguai para tratar de assuntos relacionados à decisão na sede da Conmebol.

Entre as pautas da reunião que acontecerá nesta quinta-feira, deve estar a liberação do Maracanã para o Flamengo. Os rubro-negros querem atuar contra o Bragantino, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, na semana anterior a final.

O grande problema é a condição do gramado no estádio. Durante o ano, com o uso de Flamengo e Fluminense, o campo foi diversas vezes criticado. O Tricolor chegou a ser multado pela Conmebol por conta da condição ruim durante partida contra o Olimpia, pelas quartas de final da Libertadores.

Os dirigentes do Fluminense não se pronunciaram sobre o assunto, mas a situação gerou um incômodo dentro do CT do clube. A definição deve acontecer nos próximos dias.

A final da Libertadores, entre Fluminense e Boca Juniors, será no dia 4 de novembro, às 17h (de Brasília), no Maracanã. O Tricolor Carioca tentará conquistar o título inédito da competição.