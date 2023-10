Decepcionante? Veja um balanço geral da Seleção Brasileira em 2023

Desde a saída do treinador Tite após a eliminação para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, a Seleção Brasileira passou por mudanças na comissão técnica e também por uma reformulação no elenco, com apostas em atletas mais jovens.

No entanto, alguns resultados não têm sido tão bons como os que o torcedor brasileiro estava acostumado, principalmente no período que separa um Mundial do outro. Diante disso, confira uma balanço geral do Brasil no ano de 2023.

Decepcionante? Veja alguns dados sobre o desempenho do Brasil em 2023

A Seleção Brasileira faz seu pior início de um ciclo pós-Copa do Mundo desde 2002. Em sete jogos (comandados por Ramon Menezes e Fernando Diniz) até o momento, somando amistosos e Eliminatórias, a equipe brasileira venceu três, empatou um e perdeu mais três, totalizando um aproveitamento de pouco mais de 47%. O saldo de gols no período é positivo: 14 bolas na rede contra 11 sofridos.

De acordo com dados levantados pelo Sofascore, o Brasil precisa de mais chutes para marcar um gol (cerca de 4.8) do que para sofrer um (por volta de 3.4). Além disso, apenas em um dos jogos até o momento a defesa passou impune, sem ser vazada. Nas sete partidas, a média da posse de bola da seleção é de quase 64%.

A derrota por 2 a 0 para o Uruguai, em jogo válido pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, deixou uma série de marcas negativas nesse novo ciclo: foi o primeiro revés no torneio desde 2015, interrompendo uma invencibilidade de 37 jogos, e voltou a perder um jogo para os uruguaios após 22 anos.

Seleção Brasileira em 2023: ? 1-2 vs ?? Marrocos

? 4-1 vs ?? Guiné

? 2-4 vs ?? Senegal

? 5-1 vs ?? Bolívia

? 1-0 vs ?? Peru

?? 1-1 vs ?? Venezuela

? 0-2 vs ?? Uruguai

A Seleção Brasileira volta a campo apenas em novembro, nos dias 16 e 21, quando enfrenta Colômbia (fora) e Argentina (em casa), respectivamente. Até lá, o técnico Fernando Diniz precisará mexer ainda mais na convocação, muito por conta das lesões que assombraram a equipe nacional nos últimos dias.