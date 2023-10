Cruzeiro x Flamengo: informações, prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

A "era Tite" começou no Flamengo com a chegada do ex-treinador da Seleção Brasileira na semana passada e, nesta quinta-feira, o Rubro-Negro terá seu primeiro compromisso sob o comando do novo técnico. Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo visitará o Cruzeiro no Mineirão, a partir das 19 horas, de Brasília. O confronto terá transmissão exclusiva do canal Premiere.

Com a missão de buscar um desfecho de temporada honroso para o clube de maior investimento do país, Tite aposta na força do elenco para sonhar com o título na competição nacional de pontos corridos. Mas com doze rodadas restantes para tirar a diferença de onze pontos para o líder Botafogo, o objetivo realista do Rubro-Negro em 2023 é fechar o ano com uma vaga direta na Libertadores.

Na quinta colocação, com 44 pontos o Fla está colado em Grêmio e Palmeiras. O trio tem a mesma pontuação, mas o gaúcho e o paulista estão à frente nos critérios de desempate.

A situação do Cruzeiro é bem diferente. A Raposa retornou à Série A este ano, não conseguiu manter a regularidade na competição e precisa pontuar para afastar o fantasma do rebaixamento. Com 31 pontos, a equipe mineira aparece na 13ª posição e tem somente quatro pontos de vantagem sobre o Vasco, primeiro time dentro do Z4.

Treinado atualmente por Zé Ricardo, que despontou para o futebol nas categorias de base e no profissional do Flamengo, o Cruzeiro vem de apenas uma vitória em doze rodadas. Além disso, a equipe alviceleste tem de superar um incômodo jejum: são quatro anos sem uma vitória no Mineirão pela Série A.

?? SAIU A LISTA! Estes são os nossos jogadores relacionados para a partida contra o Flamengo.#CRUxFLA | #FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/7RvYlDmSxy ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) October 18, 2023

Para buscar o triunfo em casa, o Cruzeiro terá mudanças na equipe nesta quinta-feira. Matheus Jussa e Bruno Rodrigues retornam ao time titular após cumprirem suspensão pelo terceiro amarelo. Já os suspensos Lucas Oliveira e Machado estão fora pelo acúmulo de cartões. Outra ausência é o lateral-direito William, que sofreu um forte choque de cabeça na partida contra o Cuiabá, no último sábado, e será poupado.

No Flamengo, o zagueiro Léo Pereira, suspenso pelo terceiro amarelo, deve dar lugar a David Luiz. No meio, Arrascaeta, que retornou ao clube após servir a seleção do Uruguai nas Eliminatórias, deve ficar como opção no banco de reservas enquanto Everton Ribeiro será o titular. No ataque, embora Gabigol tenha se destacado nos treinamentos durante os últimos dias, a dupla de frente deve ser composta por Pedro e Bruno Henrique.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO X FLAMENGO

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Data: Quinta-feira, 19 de outubro de 2023



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-Fifa) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS-VAR-Fifa)

CRUZEIRO: Rafael Cabral; Palacios, Neris, Castán e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva, Kaiki e Matheus Pereira; Bruno Rodrigues e Arthur Gomes



Técnico: Zé Ricardo

FLAMENGO: Agustín Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick Pulgar, Gerson e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Pedro



Técnico: Tite