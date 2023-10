Cruzeiro vende mais de 30 mil ingressos para duelo com o Flamengo pelo Brasileirão

O Cruzeiro anunciou que mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para o duelo desta quinta-feira contra o Flamengo, no Mineirão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda restam entradas disponíveis através do site socio5estrelas.com.brpara sócios e ingresso.cruzeiro.com.brpara público geral e visitante. Com um dia de antecedência, a tendência é de bom público para o duelo entre Raposa e Rubro-Negro.

3?0? MIL CONFIRMADOS! Amanhã temos um desafio importante no Mineirão. Vamos juntos, com a força da nossa Nação! ? Garanta o seu: https://t.co/ufex7sOclX e App Nação Azul.#CRUxFLA #FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/HiGMSTSmJk ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) October 18, 2023

Em busca de se afastar da zona de rebaixamento, o Cruzeiro terá que superar dois fatores negativos no duelo. O Cabuloso, atualmente, detém a terceira pior campanha como mandante dessa edição do Brasileirão: em 13 jogos, são três vitórias, cinco empates e cinco derrotas - totalizando 36% de aproveitamento. Além disso, o Flamengo é o melhor visitante da competição com seis triunfos, quatro empates e quatro resultados negativos em 12 oportunidades.

Veja também:

Conheça o canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Na 13ª colocação com 31 pontos, quatro acima do Vasco, primeiro time no Z-4, a Raposa venceu apenas um dos últimos 12 jogos no Campeonato Brasileiro: 3 a 0 sobre o Santos, na Vila Belmiro. Além de pegar o Mengão na estreia do técnico Tite, a equipe celeste tem pela frente, no final de semana, um clássico contra o Atlético-MG, na Arena MRV.