Corinthians vence Red Bull Bragantino e larga em vantagem na semifinal do Paulista sub-17

O Corinthians venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira, no CT RB Brasil, e largou em vantagem na ida da semifinal do Campeonato Paulista sub-17.

O primeiro gol do Corinthians foi marcado por Guilherme Henrique, de cabeça, aos 40 minutos do primeiro tempo. O Timãozinho ampliou aos 10 minutos da etapa final, com o artilheiro Beto.

O confronto da volta está programado para a próxima terça-feira (24), no Estádio da Fazendinha. Um simples empate garante o Corinthians na decisão do Estadual da categoria.

Quem avançar, enfrenta Palmeiras ou São Paulo na final do Paulista. Na ida, o Choque-Rei terminou empatado em 1 a 1, em Cotia.

O Corinthians busca terminar o ano com um título na categoria, já que recentemente foi eliminado na semifinal do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. Essa é a segunda temporada do técnico Guilherme Della Déa à frente da equipe.