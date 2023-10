Corinthians é acionado por Argentinos Juniors na Fifa após atrasar parcela da compra de Fausto; veja valor

O Corinthians foi acionado pelo Argentinos Juniors na Fifa devido ao atraso de uma parcela da compra do volante Fausto Vera. A equipe argentina espera que a entidade máxima do futebol cobre o Timão para que o clube deposite o valor em atraso o mais rápido possível.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a quantia que o Argentinos pede é de US$ 3,7 milhões (cerca de R$ 18,7 milhões). Ao Corinthians, Fausto custou R$ 35 milhões por 70% de seus direitos econômicos. O atleta chegou ao clube no segundo semestre de 2022, a pedido de Vítor Pereira.

Essa é a segunda vez no ano que o Corinthians atrasa pagamento referente à contratação de Fausto. No meio do ano, o Argentinos também teve que fazer uma reclamação à Fifa para o valor ser quitado.

Neste momento, um possível transfer ban não afeta o Corinthians, já que a janela de transferências só abre em janeiro. O clube espera resolver essa pendência com o Argentinos Juniors o mais rápido possível.

Enquanto isso, Fausto segue treinando normalmente no CT Joaquim Grava. O atleta se encontra desprestigiado pela comissão técnica e não entra em campo há mais de um mês.