Contra o Atlético-MG, Endrick pode completar 50 jogos pelo profissional do Palmeiras

Nesta quinta-feira, o jovem Endrick pode completar a marca de 50 jogos pelo profissional do Palmeiras caso entre em campo contra o Atlético-MG, no Allianz Parque, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Devido ao bom desempenho apresentado nos duelos diante do Boca Juniors, pela semifinal da Copa Libertadores, e do Santos ? em que foi titular ?, pelo compromisso anterior no Brasileirão, a tendência é que o atacante continue no onze inicial da equipe para a partida frente ao Galo.

Na equipe principal do Verdão, o garoto de 17 anos soma 2.179 minutos e 11 gols anotados. Entre os atacantes do atual elenco, ele é o que menos precisa de tempo para marcar, garantindo um tento a cada 198 minutos de jogo.

Números e feitos de Endrick pelo Palmeiras

Com 16 anos de idade, três meses e quatro dias, Endrick se tornou o jogador mais jovem a marcar na história do Palmeiras, além de ser o segundo mais novo a balançar a rede no Brasileirão. O gol aconteceu na vitória por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, pelo 34ª rodada do Nacional do ano passado.

Desde que começou a receber oportunidades no time de Abel Ferreira, Endrick participou da conquista de três títulos: o Campeonato Brasileiro, em 2022, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Paulista, ambos em 2023. Contra o Água Santa, na decisão do Paulistão, marcou nas duas partidas que garantiram a taça ao alviverde.

No Brasileirão deste ano, o atacante fez cinco gols, sendo o vice-artilheiro do Palmeiras na competição, empatado com Artur. Os dois estão atrás somente de Raphael Veiga, que soma sete tentos anotados na competição. Na atual temporada, o camisa 9 acumula 42 jogos e oito bolas na rede.

Com Endrick possivelmente entre os titulares, por fim, o Palmeiras recebe o Atlético-MG, às 19 horas (de Brasília) desta quinta-feira, no Allianz Parque. Vindo de três derrotas seguidas no campeonato, o Verdão ocupa a quarta colocação, com 44 pontos ? 11 atrás do líder Botafogo.