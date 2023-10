Como Diniz vai armar a seleção sem Neymar? Lavieri e Perrone debatem

Neymar tem suspeita de lesão grave no joelho após ter deixado o campo chorando na derrota do Brasil por 2 a 0 para o Uruguai. No UOL News Esporte, os colunistas Danilo Lavieri e Ricardo Perrone debatem como Fernando Diniz vai armar a seleção caso perca o craque a curto prazo.

Danilo Lavieri: "A gente já viu o Brasil ganhar uma Copa América sem Neymar. Esse assunto Neymar ou tem muito amor ou muito ódio, eu acho o Neymar o melhor jogador tecnicamente nos últimos 20 anos, no auge ele jogou muita bola. Tem muitas questões de como ele conduziu a carreira, como ele ir jogar na Arábia Saudita, foram decisões erradas, que pensaram mais no dinheiro do que no projeto esportivo. Mas, para mim, ele é o melhor jogador que a gente tem em muito tempo, é um cara que sabe jogar bola e que entende o jogo como poucos entendem, para mim ele vai estar sempre na história, não é à toa que ele tem os números que tem. Mas seria melhor se o Diniz tivesse feito um teste sem o Richarlison no lugar do Neymar, agora vai ser um desafio. O Brasil tem, sim, muita capacidade de montar um time sem o Neymar, com muita capacidade de ser competitivo, vai bater de frente com a Colômbia e a Argentina campeã do mundo, no Maracanã. O Brasil tem condições e vai bater de frente mesmo sem o Neymar".

Ricardo Perrone: "Primeiro, que o Neymar não estava jogando bem. Lamento demais outra contusão que parece ser importante, a gente lamenta a contusão de qualquer jogador, mas ele não estava jogando bem. No aspecto técnico, olhando friamente hoje, sinceramente não faz muita diferença. Dá, sim, para montar um bom time. Depende de tempo, de o Diniz tentar algo mais simples, se adaptar à situação, dar um jeito para que os jogadores possam responder de forma mais rápida. Material não falta, dá para o Brasil se apresentar muito bem sem o Neymar, mas precisa ser competitivo, de ajuste. O Diniz precisa entender, a sensibilidade do técnico que tem que entrar em campo, ele precisa de jogo de cintura".

