Como a Palestina disputará as Eliminatórias em meio a bombardeio de Israel

Vivendo dias de tensão pelos bombardeios de Israel na Faixa de Gaza, a Palestina começará sua caminhada nas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo em novembro, mas jogando em outro país.

O que aconteceu

A Argélia será a 'casa' da seleção palestina de futebol em seus próximos compromissos. Na última segunda-feira (15), a Federação Argelina de Futebol emitiu um comunicado anunciando o acordo.

Na nota, a Argélia também garantiu que arcará com todos os gastos para que os jogos aconteçam em seu território e que receberá as partidas oficiais e não oficiais dos palestinos.

O anúncio da Federação Argelina de Futebol veio após o presidente da Federação Palestina de Futebol, Jibril Rajoub, fazer um pedido direto.

O primeiro jogo da Palestina em solo argelino está marcado para o dia 21 de novembro, quando a seleção enfrenta a Austrália, pela segunda rodada do Grupo I da segunda fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026.

Nas Eliminatórias para a Copa, a seleção palestina ainda vai encarar Líbano e Bangladesh, que também fazem parte do Grupo I, como mandante. Caso fique em primeiro ou segundo lugar da chave, a equipe avançará para a terceira fase.

Palestina também disputará a Copa Asiática

O torneio será realizado no Qatar, entre janeiro e fevereiro.

A Palestina está no Grupo C da competição e vai encarar Emirados Árabes Unidos, Irã e Hong Kong na primeira fase. Os dois primeiros de cada grupos e os quatro melhores terceiros colocados avançam para o mata-mata.

Após a disputa da edição de 2023, as Eliminatórias para a Copa Asiática de 2027 começarão e, ainda segundo o comunicado da FAF, a Palestina seguirá mandando os seus jogos em território argelino.

Veja o comunicado da Federação Argelina de Futebol

"A Federação Argelina de Futebol, de acordo com as diretivas das altas autoridades do país e a pedido do Presidente da Federação Palestina de Futebol, Sr. Jibril Rajoub, decidiu acolher na Argélia todos os jogos oficiais e não oficiais como parte da preparação da seleção palestina de futebol para as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e para a Copa Asiática de Nações de 2027 e para cobrir todos os custos relacionados a esses eventos.

Neste contexto, o Presidente da Federação Argelina de Futebol, Sr. Walid Sadi, anuncia que o nosso país acolherá o jogo oficial Palestina x Austrália, agendado para 21 de novembro de 2023, que faz parte das eliminatórias para o Mundial 2026."