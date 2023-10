Comissão Eleitoral do Corinthians aprova candidaturas de André Negão e Augusto Melo

A Comissão Eleitoral do Corinthians aprovou as candidaturas de André Negão (situação) e Augusto Melo (oposição), candidatos da eleição presidencial do clube, marcada para 25 de novembro.

A partir de agora, qualquer associado do clube tem 24 horas para solicitar a impugnação de uma das chapas que concorrem ao pleito. Se isso acontecer, quem vai avaliar o pedido é Alexandre Husni, presidente do Conselho Deliberativo. Caso Husni não atenda à solicitação, a única maneira de impugnar seria levando o caso à Justiça, hipótese não descartada por membros de grupos da situação.

A Comissão Eleitoral do Corinthians é formada por: Ivaney Cayres de Souza (presidente), Carlos João Eduardo Senger, Carlos Roberto Elias, Domingos Savio Zainaghi e Paulino Tritapepe Neto.

Ivaney, Domingos e Paulino votaram a favor da aprovação das candidaturas, enquanto Carlos Elias votou na impugnação de Augusto Melo. Carlos Senger não compareceu à votação.

Na visão de alguns conselheiros, a candidatura de Augusto Melo deveria ser impugnada por conta de um crime contra a ordem tributária, que não aparece no estatuto como impeditivo para concorrer ao pleito. Opositores entendem que esse argumento seria utilizado para viabilizar um "golpe" da situação.

Não há mais chance de uma terceira via na eleição presidencial do Corinthians. O prazo para inscrição de chapas e candidatos se encerrou na última sexta-feira (13), às 17 horas (de Brasília) e, portanto, André Negão e Augusto Melo são os únicos nomes que concorrerão ao pleito.

Sócios influentes no clube chegaram a cogitar se lançar à disputa, como Herói Vicente, ex-diretor jurídico na gestão de Duilio Monteiro Alves, e Romeu Tuma Júnior, que deixou a Comissão Eleitoral recentemente. Ambos, porém, foram demovidos da ideia pelo risco de enfraquecer a oposição.

Tanto Augusto quanto André só podem renunciar à candidatura em caso de "força maior", por conta de algum evento excepcional. Nessa situação, o primeiro vice assumiria o lugar de postulante à presidente. Milton Leite, pelo lado do André, e Osmar Stabile, da parte do Augusto, seriam os encarregados. A renúncia que fugir deste cenário pode resultar até em queda da chapa do candidato.