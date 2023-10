Com convocados de volta, Palmeiras se prepara para enfrentar o Atlético

O Palmeiras finalizou, na tarde desta quarta-feira, na Academia de Futebol, a preparação para o duelo contra o Atlético-MG. As equipes se enfrentam às 19h (de Brasília) desta quinta-feira, no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As novidades na atividade do dia foram os retornos de Raphael Veiga (Brasil), Gustavo Gómez (Paraguai) e Piquerez (Uruguai), que estavam com suas respectivas seleções nesta data Fifa. Já o colombiano Richard Ríos voltará à noite.

Após atuar por apenas 12 minutos diante do Uruguai, em Montevidéu, o meia brasileiro trabalhou integralmente com o elenco, que participou de atividades técnicas com objetivos específicos.

Na parte final do treinamento, a comissão de Abel Ferreira comandou ainda um recreativo. O paraguaio Gómez e o uruguaio Piquerez fizeram trabalhos regenerativos no centro de excelência.

Sem Abel, Palmeiras deve ter mudanças na escalação

Como Gómez jogou durante os 90 minutos na vitória do Paraguai sobre a Bolívia, a tendência é que o capitão palmeirense seja poupado. Por outro lado, o lateral-esquerdo, que disputou oito minutos contra o Brasil, deve seguir entre os titulares.

Além da baixa de Dudu, em recuperação após cirurgia no joelho direito, o Palmeiras não terá à beira do gramado o técnico Abel Ferreira, punido pelo STJD com dois jogos de suspensão devido às declarações proferidas após a derrota para o Grêmio, em setembro.

Assim, o auxiliar João Martins deve mandar a seguinte equipe para campo: Weverton; Mayke, Luan, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Jhon Jhon); Artur (Kevin), Rony e Endrick.

No compromisso diante do Galo, o Verdão irá utilizar um uniforme especial em prol das campanhas do 'Outubro Rosa' e 'Novembro Azul', para conscientização do câncer de mama e do câncer de próstata, respectivamente. As camisas de jogadores e goleiros serão vendidas exclusivamente por meio de um leilão digital e toda a verba será repassada para o hospital A.C. Camargo Cancer Center.

Há um mês sem vencer e vindo de três derrotas consecutivas no Brasileirão, o Palmeiras ocupa a quarta colocação, com 44 pontos, empatado com o quinto colocado Flamengo, e 11 atrás do líder Botafogo.