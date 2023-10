Com treino tático, Santos conclui preparação para jogo contra o Bragantino; veja provável escalação

O Santos realizou o último treino no CT Rei Pelé na tarde desta quarta-feira e finalizou a preparação para o duelo com o Red Bull Bragantino, marcado para quinta-feira à noite, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Marcelo Fernandes organizou uma atividade tática e definiu algumas mudanças importantes no time titular. Sem os volantes Tomás Rincón e Camacho, suspensos, o comandante deve promover a entrada de Dodi.

Ele também não contará com o atacante Alfredo Morelos, que sofreu uma lesão na panturrilha, e vê Soteldo como dúvida. Após jogar pela seleção da Venezuela na última terça, o camisa 10 chegará ao Brasil nesta madrugada e deve começar a partida no banco de reservas.

Em contrapartida, o Peixe terá os retornos de Rodrigo Fernández, Lucas Lima e Dodô, que cumpriram suspensão na vitória de virada no clássico contra o Palmeiras, na Arena Barueri. Outra novidade deve ser a estreia do uruguaio Maxi Silvera como titular.

O Santos, portanto, deve ir a campo com: João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Dodi, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Maxi Silvera e Marcos Leonardo.

O atacante Mendoza tem treinado normalmente e também deve ser relacionado para o confronto. O Santos, que vem de três vitórias consecutivas sob o comando de Marcelo Fernandes, busca se afastar ainda mais do Z4.

No momento, o Peixe ocupa o 15º lugar da tabela, com 30 pontos. A distância para o Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, é de três pontos.