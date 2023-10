Moscardo se machuca e desfalca Corinthians contra o Flu; veja relacionados

O Corinthians divulgou na tarde desta quarta-feira os relacionados para o jogo contra o Fluminense, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Renato Augusto, que vinha tratando de desconforto na panturillha, foi convocado para o compromisso. Já Gabriel Moscardo, com entorse no tornozelo, é baixa.

Segundo o clube, o volante sentiu a contusão em um treino no CT Dr. Joaquim Grava. O jovem já havia sentido um problema no local durante o empate por 1 a 1 com o Flamengo, antes da data Fifa.

Bruno Méndez e Matías Rojas, que serviram suas seleções neste período de Eliminatórias, foram relacionados pelo técnico Mano Menezes. O meia não entrou em campo com o Paraguai, enquanto o defensor atuou por pouco mais de 20 minutos pela seleção uruguaia diante do Brasil.

Além de Moscardo, o Timão não contará com o zagueiro Lucas Veríssimo, suspenso, e o atacante Giovave, em transição física.

Corinthians e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, no estádio do Maracanã, às 21h30 (de Brasília). O Alvinegro tem como objetivo sair da parte de baixo da tabela do Brasileirão.

Veja relacionados:

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Felipe Longo

Laterais: Fábio Santos, Fagner, Matheus Bidu e Rafael Ramos

Zagueiros: Caetano, Gil e Bruno Méndez

Meio-campistas: Cantillo, Fausto Vera, Giuliano, Matías Rojas, Maycon, Matheus Araújo, Renato Augusto, Roni e Ruan Oliveira

Atacantes: Felipe Augusto, Gustavo Silva, Pedro, Romero, Yuri Alberto e Wesley

