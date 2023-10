Com 100% e clima mais leve, Marcelo Fernandes completa um mês da 'estreia' como técnico do Santos

O técnico Marcelo Fernandes já é uma unanimidade dentro do Santos. Agradando ao elenco, dirigentes e torcedores, o comandante enfileirou três vitórias consecutivas após a demissão de Aguirre e fez a equipe respirar na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Nesta quarta-feira, o treinador completa um mês de sua 'estreia' sob comando do Peixe. A primeira partida desta passagem foi contra o Bahia, em Salvador, quando o time venceu de virada por 2 a 1, com um gol marcado nos acréscimos.

Esta, entretanto, não foi a primeira vez que Marcelo esteve à frente do Santos. Alternando entre efetivado e interino, o profissional já havia dirigido a equipe em 46 jogos, com 21 vitórias, dez empates e 15 derrotas - aproveitamento de 52,8%.

O técnico chegou a ser efetivado em 2015, após a saída de Enderson Moreira, e conquistou o título estadual daquele ano. Ele retornou ao cargo de auxiliar após um início ruim no Brasileirão.

Nos anos seguintes, Marcelo Fernandes viveu idas e vindas do Santos. Ele retornou há pouco mais de dois meses e, com a saída de Aguirre, assumiu o comando da equipe. Ele adotou um sistema com três zagueiros e agora conta com 100% de aproveitamento.

Desde que passou a dirigir o Peixe, o treinador melhorou o ambiente no CT Rei Pelé e deixou o clima mais leve no dia a dia. Os jogadores relatam que o comandante dá confiança ao elenco e trata a todos com humildade. Com ele, o time venceu o Bahia, Vasco e Palmeiras.

Com os resultados, o Santos deixou a zona de rebaixamento e subiu para o 15º lugar da classificação, com 30 pontos, sendo três de vantagem sobre o Z4. A equipe busca manter a boa fase para se afastar ainda mais da parte de baixo da tabela.

O próximo compromisso do Peixe está marcado para esta quinta-feira, diante do vice-líder Red Bull Bragantino. O jogo acontece às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.