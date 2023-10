Clube argentino vai à Fifa contra Corinthians após 'calote' por Fausto Vera

Do UOL, em Santos

O Argentinos Juniors denunciou o Corinthians na Fifa por uma dívida envolvendo a compra do meio-campista Fausto Vera.

O que aconteceu

O Corinthians atrasou a segunda parcela da compra de Fausto Vera. O valor é de 3,5 milhões de dólares (R$ 17,5 milhões), além de R$ 3 milhões em juros. A cobrança é de cerca de R$ 21 mi.

O Timão se comprometeu a pagar 8 milhões de dólares (R$ 40 milhões) em parcelas, mas não está honrando o compromisso por Fausto. O Argentinos Juniors rompeu relações com o Corinthians e afirma que só conversará com o clube brasileiro durante o processo na federação internacional.

Na demanda para a Fifa, o Argentinos Juniors pede "punição severa". Uma das possibilidades é o transfer ban, que impediria o Corinthians de registrar novos jogadores enquanto a dívida estiver vigente.

O Timão alega que tem pagamentos a receber em vendas de atletas e resolverá essa situação em breve. Como a janela de transferências está fechada, o presidente Duilio Monteiro Alves não tem pressa.

Duilio, aliás, vive o fim do mandato. Ele não será candidato à reeleição no pleito marcado para o dia 25 de novembro. O atual mandatário apoia André Negão. O postulante da oposição é Augusto Melo.

A informação sobre a ação do Argentinos Juniors na Fifa foi inicialmente publicada pelo jornalista César Luis Merlo.

