Cebolinha aposta em salvação com Tite após frustração e ostracismo no Fla

O ano era 2019 e, nas transmissões da TV Globo, um efusivo Galvão Bueno se encantava e derramava elogios a Everton Cebolinha, aposta de Tite para aquela Copa América. Com um futebol ousado, o então atacante do Grêmio foi destaque e artilheiro na campanha do título da seleção brasileira e viveu seu auge, algo que não conseguiu manter na sequência no Benfica e, agora, no Flamengo.

Cebolinha chegou em 2022 com status de grande reforço do Rubro-Negro, que garantiu sua compra por nada menos que 13,5 milhões de euros (cerca de R$ 72 milhões na cotação atual). As expectativas, no entanto, ainda não se concretizaram.

Ano passado, com Dorival Júnior, sagrou-se campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, mas nunca foi titular absoluto, algo que se repetiu este ano com Vítor Pereira e, posteriormente, Jorge Sampaoli.

A chegada de seu tutor Tite torna-se, portanto, uma esperança na retomada de seu melhor desempenho, algo que já é visto com desconfiança por boa parte da torcida.

Ele [Tite] consegue deixar todos os jogadores motivados, o que é muito importante. Até quem não vem jogando muito, ele consegue deixar todo bem motivado e 100% para quando precisar, dar conta do recado. É a maior virtude dele, todo mundo está confiante e preparado para corresponder quando pintar a oportunidade

E como Tite gosta de utilizar Cebolinha?

Cebolinha entrou no radar de Tite, na seleção brasileira, por uma característica específica que ele queria: a de "ampliar o campo". E a melhor fase do atacante foi quando jogou pela esquerda, bem verticalizado.

Reviver isso no Flamengo vai depender de como o time será armado taticamente pelo treinador. A concorrência, porém, é dura, já que por ali há Bruno Henrique e o técnico também já deu indícios de que não vê problema que Gabigol e Pedro atuem juntos. Já nas vezes em que Cebolinha atuou pela direita, não foi bem.

Tite, porém, aposta numa disputa interna para elevar o nível da equipe, algo que pode beneficiar seu antigo pupilo.

"Ele [Cebolinha] foi um dos destaques da Copa América. Vou pegar algumas palavras do Pedro, quando conversei com ele. Algumas coisas eu levo a público. Perguntei para ele e Gabi: 'Como vocês podem contribuir um com o outro?'. O Pedro falou que, competindo e elevando o nível técnico dentro dos treinos e dos jogos, vamos estar trazendo o nível nosso acima. É nisso que acredito e que serve para o Everton", declarou Tite em sua apresentação.

Cebolinha, por sua vez, demonstra confiança no trabalho do treinador:

A maioria do elenco conhece ele da seleção. É um treinador de muita qualidade, a gente conhece, eu conheço muito bem. Nesses dois dias, ele já tem tentado implementar o que ele pensa de futebol. Tenho certeza que vai dar muitas alegrias à Nação

