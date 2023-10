CBG anuncia atletas que representarão o Brasil na Ginástica Rítmica no Pan-Americano em Santiago

A Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica divulgou nesta quarta-feira as atletas que disputarão as provas em conjunto e individuais nos Jogos Pan-Americanos de 2023, que acontece em Santiago, no Chile.

A equipe será composta pelas ginastas Bárbara Galvão, Gabriela Coradine, Giovanna Silva, Nicole Pircio e Victoria Borges.

Já nas disputas individuais, o Brasil será representado por Bárbara Domingos, Geovanna Santos e Maria Eduarda Alexandre.

Attenzioneeee que tem mais convocação! ? Com vocês, as atletas convocadas que representarão o Brasil ?? na Ginástica Rítmica aqui nos Jogos Pan-Americanos de Santiago ??! GR de Conjunto

? Bárbara Galvão

? Gabriella Coradine

? Giovanna Silva

? Nicole Pircio

? Victória... pic.twitter.com/MphNvXZE0z ? Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) October 18, 2023

A estreia da modalidade da Ginástica Rítmica, nos Jogos Pan-Americanos está marcada para o dia 1° de novembro, e terá transmissão oficial do canal do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).