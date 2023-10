Caio Paulista recebe 3º amarelo e vira desfalque para o São Paulo contra o Grêmio

O São Paulo ganhou mais um desfalque para o duelo do próximo sábado, contra o Grêmio, no Morumbi, às 18h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque Caio Paulista foi advertido com o cartão amarelo na partida contra o Goiás, nesta quarta-feira, e terá de cumprir suspensão automática.

Caio Paulista era um dos atletas são-paulinos que entraram em campo pendurados contra o Goiás. Ainda no primeiro tempo o lateral-esquerdo se envolveu em uma confusão com Allano que acabou recebendo seu terceiro cartão amarelo, número necessário para cumprir suspensão automática.

Sem Caio Paulista, Dorival Júnior deverá recorrer a Welington, substituto imediato na lateral esquerda. Patryck, que seria outra opção para o setor, defenderá a Seleção Brasileira sub-23 nos Jogos Pan-Americanos, no Chile.

Faltando 11 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tenta somar o maior número de pontos nesses próximos jogos para acabar o quanto antes com o risco de rebaixamento. Embora não esteja tão perto da zona da degola, o Tricolor ainda não garantiu a pontuação suficiente para poder relaxar, que é de 45 tentos.

Se nesta quarta-feira o São Paulo novamente deixou passar a oportunidade de conquistar a primeira vitória fora de casa neste Campeonato Brasileiro, fica de consolo para torcida o fato de a próxima partida na competição ser no estádio do Morumbi, que mais uma vez deverá contar com um bom público.