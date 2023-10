"Buscamos sempre vencer" e "jogo difícil": atletas do Brasil lamentam revés em Montevidéu

Na última terça-feira (17), o Brasil foi até o Estádio Centenário, em Montevidéu, e perdeu para o Uruguai por 2 a 0. Darwin Núñez e De la Cruz marcaram os gols da partida ? de poucas finalizações e marcada pela lesão de Neymar, mas com domínio celeste ainda assim.

Com o resultado, Fernando Diniz perdeu seu primeiro jogo no comando da Seleção. A equipe 'amarelinha' estaciona nos sete pontos, com campanha de duas vitórias, um empate e um revés. Já o time da casa iguala a pontuação do Brasil, mas pelos critérios de desempate, assume o segundo lugar da tabela de classificação das Eliminatórias ? atrás apenas da Argentina.

Após a partida, Carlos Augusto, Richarlison, Marquinhos e Casemiro falaram na zona mista com os jornalistas e lamentaram o revés.

O Brasil, agora, só voltará aos campos no próximos mês. No dia 16, em Barranquilla, os comandados de Fernando Diniz visitam a Colômbia às 21h (de Brasília), pela quinta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O Uruguai, por sua vez, visita a Argentina no Monumental de Núñez, no mesmo dia e horário.

Confira o que foi dito na zona mista após Uruguai x Brasil:

Carlos Augusto

"Primeiro, não é um resultado que a gente busca. A gente busca sempre vencer. Acabamos tomando dois gols de arremesso lateral. Tivemos pouca criação no jogo. Agora, temos que treinar e se juntar mais, para fazermos os próximos jogos bem."

Richarlison

"A gente sabia do jogo difícil que encontraríamos aqui, assim como contra a Venezuela. Time está um pouco para trás, isso dificulta. Cabe a nós fazer mais cruzamentos e achar o último passe. Faltou arriscar de fora da área. Agora, não adianta ficar lamentando. O jogo já passou, perdemos. É levantar a cabeça para a próxima partida no Rio de Janeiro."

Marquinhos

"Acho que ninguém está feliz com o momento. Sabemos o quanto que é importante a vitória para o nosso começo de ciclo. Resultados são a chave para tudo, para ter um bom ambiente e conseguirmos trabalhar tranquilamente. Temos que saber que precisamos melhorar muito. Colocar os pés no chão para melhorar os detalhes, que são neles que estamos pecando e fazem a diferença."

Casemiro

"Apenas a inteligência. Sabemos que os jogadores se preocupam com Neymar, Rodrygo. Você acaba vendo um buraco ali e achando um espaço. Mas todo mundo sabe que meu posicionamento é na frente da área, tentando dar equilíbrio para a equipe. Mas é muito mais no momento, no calor do jogo, você vê um buraco que acaba dando certo. Conseguimos umas saídas com o Gabriel (Jesus)."