Botafogo vence América-MG com golaço e abre 12 pontos de vantagem na ponta do Brasileiro

O Botafogo emplacou mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Os alvinegros venceram o América-MG por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Independência. Os cariocas contaram com dois gols de Júnior Santos para ampliar a vantagem na liderança da Série A para 12 pontos.

O Fogão abriu o placar no primeiro tempo, com Júnior Santos. O América-MG igualou antes do intervalo, com Benítez. Já no segundo tempo, Júnior colocou os alvinegros novamente a frente no placar, com um golaço de fora da área.

Pela próxima rodada, o Botafogo terá pela frente o Athletico-PR, neste sábado, no Nilton Santos, às 21h (de Brasília). No dia seguinte, o América-MG visita o Corinthians, em São Paulo, às 18h30.

O jogo

O confronto começou aberto, com o Botafogo tendo mais posse de bola, mas vendo o América-MG buscar os avanços nos contra-ataques. A primeira boa chance aconteceu aos 16 minutos, quando Victor Sá foi lançado na área, mas mandou pela linha de fundo.

Aos 21 minutos, o Botafogo abriu o placar no Independência. Em avanço rápido, Júnior Santos fez jogada individual e finalizou para o gol. A bola desviou na zaga e foi no ângulo, sem chance para Matheus Cavichioli.

O gol deu tranquilidade ao Botafogo, que diminuiu o ritmo. Com isso, o América-MG cresceu de produção e passou a chegar com mais intensidade. Os donos da casa desperdiçaram duas grandes chances aos 36 minutos. Primeiro, Felipe Azevedo entrou na área, dividiu com Lucas Perri e ficou com a bola, mas depois chutou em cima de Di Plácido, que estava em cima da linha. Depois, Benitez foi lançado, finalizou, a bola bateu em Lucas Perri e foi no travessão.

O América-MG manteve a pressão e empatou aos 38 minutos. Benítez tabelou com Mastriani, entrou na área e tocou sem chance para Lucas Perri.

Nos minutos finais, o Botafogo retomou a posse de bola, mas pouco fez no ataque. O América-MG melhorou na marcação e manteve a igualdade até o intervalo.

O segundo tempo teve início equilibrado, com as duas equipes voltadas para o ataque. O Botafogo aproveitou a primeira chance criada para marcar o segundo, aos quatro minutos. Júnior Santos fez boa jogada e chutou com categoria, sem chance para Matheus Cavichioli.

O revés obrigou o América-MG a avançar mais uma vez. Os donos da casa passaram a rondar a área do Botafogo, mas tinha dificuldade em finalizar com perigo.

Na parte final, o Botafogo quase ampliou o placar com Eduardo. O meia deu de bicicleta, mas a bola foi por cima do travessão. Mesmo assim, os alvinegros souberam segurar a vantagem para sair de campo com a vitória de Belo Horizonte.

É O GLORIOSO! ?? Com dois golaços de Júnior Santos, Fogão luta até o fim e vence o América-MG por 2 a 1. VAAAAAAAMOS, BOTAFOGO! ???? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/KcPnUQ18KE ? Botafogo F.R. (@Botafogo) October 19, 2023

FICHA TÉCNICA



AMÉRICA-MG 1 X 2 BOTAFOGO

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)



Data: 18 de outubro de 2023 (Quarta-feira)



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)



Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Michael Stanislau (RS)



VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Alê (América-MG); Júnior Santos (Botafogo)

GOLS

América-MG: Benítez (aos 38 minutos do 1ºT).



Botafogo: Júnior Santos (aos 21 minutos do 1ºT e aos quatro minutos do 2ºT).

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli, Avelar (Alê), Maidana e Ricardo Silva; Matheus Henrique (Rodriguinho), Juninho, Emmanuel Martínez, Benítez (Cazares) e Nicolas (Marlon); Mastriani e Felipe Azevedo (Renato Kayser)



Técnico: Fabián Bustos

BOTAFOGO: Lucas Perri, Di Placido, Adryelson (Philipe Sampaio), Víctor Cuesta e Hugo; Gabriel Pires (Danilo Barbosa), Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos (Bastos), Tiquinho Soares (Diego Costa) e Víctor Sá (Luís Henrique)



Técnico: Lucio Flavio