Barcelona comunica lesão de Sergi Roberto; Yamal e Balde participam de treino

A crise de lesões no Barcelona parece não ter fim. Na manhã dessa quarta-feira, o clube comunicou uma contusão de Sergi Roberto no músculo sóleo da perna direita, localizado perto da panturrilha. No entanto, duas notícias boas também foram divulgadas: os jovens Alejandro Balde e Lamine Yamal participaram de parte do treino e evoluíram em suas recuperações.

MEDICAL NEWS | First team player Sergi Roberto has a soleus muscle injury in his right leg and will be unable to play until the problem goes away. pic.twitter.com/yThnUVletB ? FC Barcelona (@FCBarcelona) October 18, 2023

Diante do problema, o lateral-direito e também meio-campista espanhol terá que ficar de fora, sob cuidados do departamento médico, até que se recupere. O Barça não informou o tempo de recuperação do atleta, que se torna mais um desfalque para a sequência do time no Campeonato Espanhol e na Champions League.

Apesar disso, o treinamento dessa quarta contou com as presenças do lateral Alejandro Balde (lesão no adutor de um dos tendões da coxa) e do atacante Lamine Yamal (lesão no flexor do quadril esquerdo). A dupla de joias de La Masia também se recuperava de problemas físicos e, agora, já estão em processo de transição física. Com isso, o retorno dos jovens está mais próximo, mas ainda não garantido.

Balde and Lamine Yamal have completed part of today's training with the group ?? pic.twitter.com/BpaMUE7BGX ? FC Barcelona (@FCBarcelona) October 18, 2023

Portanto, ainda seguem lesionados: o zagueiro Koundé, os meias Pedri e Frenkie de Jong, além dos atacantes Raphinha e Lewandowski. Nenhum desses jogadores está disponível para fazer trabalhos na parte de fora do CT do Barcelona. A liberação de cada um depende da evolução individual dos casos de contusões.

O Barça volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Athletic Bilbao, às 16 horas (de Brasília), em casa, pelo Campeonato Espanhol. Os culés atualmente ocupam terceira colocação com 21 pontos, três a menos que o rival e líder Real Madrid.