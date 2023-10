Atlético-MG inicia venda de ingressos para primeiro clássico contra o Cruzeiro na Arena MRV

O Atlético-MG iniciou, às 11 horas, a venda de ingressos para o primeiro clássico contra o Cruzeiro disputado na Arena MRV. A bola rola às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As categorias de sócio torcedor Forte e Vingador, Preto e Internacional são as primeiras a serem liberadas para compra das entradas. Ainda hoje, às 17 horas, os associados do nível Prata também estarão aptos a garantir seus bilhetes. Às 18 horas, a comercialização é aberta para Branco e Clubes e, por fim, às 20 horas, o público geral será contemplado. Os torcedores da Raposa poderão adquirir as entradas na quinta-feira, às 10 horas.

?? Bora pra @ArenaMRV, Massa! ?? Começou a venda de ingressos para o primeiro clássico da nossa casa. Sócio GNV Forte e Vingador / Preto / Internacional já pode garantir o seu: https://t.co/dYgHtupQAr ? Informações: https://t.co/P4lhcvgP8M#GaloPaixãoNacional ??? pic.twitter.com/L92cKw2osc ? Atlético (@Atletico) October 18, 2023

Caso os ingressos não se esgotem durante as vendas online, os postos físicos serão abertos nos dias 20 (das 11 horas até 18 horas) e 22 (das 11 horas até 16h45), ambos na bilheteria da Arena MRV (Rua Cristina Maria de Assis, 410). O Galo informa que, nos pontos de venda, só serão aceitos cartões de crédito e dinheiro como forma de pagamento.

O Atlético-MG quer a primeira vitória em clássicos com o Cruzeiro na Arena MRV não só para ficar na história, mas também para entrar de vez na briga por uma vaga no G-6 do Brasileirão. Antes de pegar o rival, o time do técnico Felipão enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira, às 19 horas, no Allianz Parque, pela 27ª rodada.

Atualmente na nona colocação com 40 pontos, o Alvinegro está a apenas dois do Fortaleza, primeiro time na zona de classificação para a pré-Libertadores, e com quatro de desvantagem para o adversário da vez Verdão, que abre o G-4.

Confira informações gerais sobre a venda de ingressos para Atlético-MG x Cruzeiro:

PREÇOS JÁ COM DESCONTOS PARA SÓCIOS (VÁLIDOS SOMENTE NA VENDA ON-LINE)

Brahma Norte (Portão 4)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 102,00



GNV Preto: R$ 119,00



GNV Prata: R$ 153,00



GNV Branco / GNV Clubes: R$ 170,00



Inteira: R$ 340,00

Brahma Sul (Portão 13)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$81,00



GNV Preto: R$ 94,50



GNV Prata: R$ 121,50



GNV Branco / GNV Clubes: R$135,00



Inteira: R$270,00

Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 120,00



GNV Preto: R$ 140,00



GNV Prata: R$ 180,00



GNV Branco / GNV Clubes: R$ 200,00



Inteira: R$ 400,00

Inter Oeste (Portão 14)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 75,00



GNV Preto: R$ 87,50



GNV Prata: R$ 112,50



GNV Branco / GNV Clubes: R$ 125,00



Inteira: R$ 250,00

Inter Leste (Portões 5, 6 e 12)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 60,00



GNV Preto: R$ 70,00



GNV Prata: R$ 90,00



GNV Branco / GNV Clubes: R$ 100,00



Inteira: R$ 200,00

Inter Sul (Portões 11 e 15)



GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 60,00



GNV Preto: R$ 70,00



GNV Prata: R$ 90,00



GNV Branco / GNV Clubes: R$ 100,00



Inteira: R$ 200,00

Atenção: os descontos concedidos aos sócios Galo Na Veia não são cumulativos com a venda de meia entrada.

Lounges Leste e Oeste (Portão 1)

R$650,00 (Open Bar e Open Food)

Ingressos adicionais - Será permitida a venda de quatro ingressos adicionais por sócio, a partir do início da venda ao público em geral.

VISITANTE (VENDA SOMENTE PELA INTERNET)



Endereço para compra: ingressos.galonaveia.com.br



Início: 19/10 (10h) - O e-Ticket só estará disponível no site 6h antes da partida



Acesso: Portão 20



Setor: Inter Norte



Preço: Inteira: R$ 200,00 / Meia: R$ 100,00

ACESSO

- Esplanada e estacionamento abrem às 12h;



- Os portões do estádio serão abertos às 13h;



- Crianças de todas as idades precisam de ingresso para acessar o estádio;



- Para ingressos carregados no cartão Galo Na Veia, é OBRIGATÓRIA a apresentação do cartão no momento do acesso;



- O ingresso de E-ticket só será aceito via SuperApp do Galo



- Sob nenhuma hipótese, será aceito E-ticket impresso, foto ou print de tela.

- Portões de acesso Cadeiras Cativas:

Brahma Oeste: portões 3 e 16



Brahma Leste: portões 7 e 10



Inter Oeste: portão 14