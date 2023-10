Atlético-GO x ABC: confira informações e onde assistir ao jogo pela Série B

Nessa quinta-feira, é dado o pontapé inicial para a 33ª rodada da Série B, com uma das partidas envolvendo o embalado Atlético-GO. O confronto contra o ABC está marcado para acontecer às 19h (de Brasília), no Castelo do Dragão.

Em busca da quinta vitória seguida, os comandados de Jair Ventura buscam se consolidar na zona de acesso à primeira divisão. Na terceira colocação, a equipe está com 56 pontos, dois a menos que o Guarani, primeiro clube fora do G4.

O ABC, por sua vez, está afundado na lanterna da Série B. Até o momento, o clube somou apenas 20 pontos, 14 a menos que a Ponte Preta, 16ª colocada e primeira agremiação fora da zona de rebaixamento.

O técnico Jair Ventura concedeu entrevista para a @gazetaesportiva e falou sobre os fatores que fazem do Dragão um clube respeitado no cenário nacional. O trabalho aqui é diário e não para! ??? #DragãoDoBrasil pic.twitter.com/vxG9T1G7h1 ? Atlético Goianiense (@ACGOficial) October 18, 2023

No mesmo horário, Tombense e Vila Nova duelam no Estádio do Tombense. Os mineiros contam com o apoio da torcida para somar três pontos fundamentais na briga pela permanência. O time está na 18ª posição, com 28.

Já o Vila Nova ainda sonha com uma vaga na elite do futebol brasileiro. Os goianos estão com 51 pontos, na nona colocação, com quatro a menos que o Juventude, que abre o G4.