Asensio faz treinos individuais com bola e se aproxima de voltar a jogar pelo PSG

O atacante Marco Asensio voltou a treinar com bola na manhã dessa quarta-feira e está cada vez mais próximo de voltar a jogar pelo Paris Saint-Germain após sofrer lesão no pé.

Apesar de ter ido ao campo do CT do clube parisiense, o atleta espanhol realizou apenas trabalhos individuais, ou seja, ainda não está liberado pelo departamento médico para treinar sem restrições e com seus companheiros. No entanto, o retorno aos gramados está mais próximo do que nunca.

Asensio está em tratamento da lesão no pé desde o dia 14 de setembro, quando passou por exames e teve a contusão constatada. A expectativa era de voltar a ficar à disposição em cerca de um mês, prazo que deve ser cumprido. O atacante sentiu a região na vitória da Espanha sobre a Geórgia pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2024 e deixou o campo nesse jogo sem as chuteiras.

Em estágio final de recuperação, Marco Asensio ainda não tem presença garantida entre os atletas relacionados para o jogo desse sábado, diante do Strasbourg, às 12 horas (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Francês. Atualmente, o time do técnico Luis Enrique ocupa a terceira colocação do torneio nacional com 15 pontos, dois a menos que o líder Monaco.