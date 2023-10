Botafogo vence América e dificulta ainda mais a vida de rivais pelo título

Com dois gols de Júnior Santos, o Botafogo venceu o América-MG por 2 a 1, hoje (18), na Arena Independência, e disparou ainda mais na liderança da competição. Martín Benítez descontou para os mandantes.

Com a importante vitória conquistada fora de casa, o Glorioso chegou aos 58 pontos. Na ponta oposta da tabela, o América-MG permanece em último, com os mesmos 18, e sem vencer há seis jogos.

O resultado fez o Botafogo abrir 12 pontos ao atual vice Bragantino, que soma 46 e joga amanhã contra o Santos. Do 3º ao 6º colocado, todos os times têm 44 pontos, são eles (nesta ordem): Grêmio, Palmeiras, Athletico e Flamengo.

Os alvinegros voltam a campo no sábado (21), para encarar o Athletico/PR pela rodada seguinte do Brasileirão, no Nilton Santos. Já o Coelho visita o Corinthians na Neo Química Arena, no domingo (22).

Como foi o jogo

Mesmo com os 10 dias de pausa, os times iniciaram a partida em ritmo elevado. O Botafogo controlou as ações, só que tinha pela frente um sistema defensivo bastante recuado. A equipe melhorou depois que Tiquinho Soares saiu mais da área para participar da construção das jogadas.

O Botafogo conseguiu encontrar espaços e abriu o placar aos 16 do primeiro tempo. Victor Sá inaugurou as chances com uma finalização perigosa. Em seguida, o Glorioso saiu em contra-ataque rápido e fez o primeiro gol, com Júnior Santos.

O América-MG melhorou no final da primeira etapa e empatou. O time de Bustos não estava com sucesso nas bolas paradas e passou a apostar nas jogadas trabalhadas. Depois de perder um gol na cara de Lucas Perri, Benítez não perdoou na segunda tentativa e igualou o placar aos 38 minutos. Pouco antes, Di Plácido salvou, em cima da linha, uma finalização de Felipe Azevedo.

As equipes voltaram do intervalo no gás, o Botafogo fez o segundo e sofreu pressão no final da segunda etapa. Júnior Santos marcou mais um gol, aos 5 minutos, e deixou os visitantes na vantagem novamente. O América não se abateu e seguiu martelando, principalmente pelas bolas paradas e com a entrada de Cazares, mas esbarrou nas chances perdidas. O time de Lúcio Flávio recuou totalmente na reta final e correu riscos de tomar o empate em alguns lances.

Lucas Perri em ação pelo Botafogo contra o América-MG em jogo do Campeonato Brasileiro Imagem: Alessandra Torres/AGIF

Gols e melhores momentos

0x1: Botafogo na frente. Aos 22 do primeiro tempo, o time carioca saiu em velocidade pela esquerda, Tiquinho recebeu e virou o jogo para Eduardo, que deixou com Júnior Santos na ponta direita. O camisa 37 limpou dois marcadores e finalizou no ângulo, em bola que desviou na zaga adversária.

Surreal: América-MG teve duas grandes chances em sequência e parou em Di Plácido e Perri. Felipe Azevedo saiu na cara do gol e não conseguiu driblar Perri, mas aproveitou a sobra e finalizou do jeito que deu. Di Plácido salvou sobre a linha. No minuto seguinte, foi a vez de Benítez aparecer na frente do goleiro. O camisa 12 alvinegro defendeu com o pé e a bola bateu no travessão, voltando na cabeça do argentino, que testou para fora.

1x1: Pareceu replay dos lances anteriores, mas desta vez saiu o gol de empate. Aos 39, Benítez deixou três botafoguenses na saudade, tabelou com Mastriani e finalizou na saída de Perri.

1x2: Júnior Santos levou a sério o ditado "só vale golaço" e recolocou o Botafogo na vantagem. Com 5 do segundo tempo, o artilheiro da noite carregou a bola pela direita e finalizou de canhota, de fora da área, no ângulo de Cavichioli.

Eduardo quase ampliou com lance ousado. Di Plácido cruzou na área e o meia emendou uma bicicleta. A bola passou pertinho da trave direita da meta mineira.

Por pouco não saiu o empate. Cazares recebeu na ponta esquerda e jogou na área. Maidana subiu mais alto que a zaga botafoguense e cabeceou com muito perigo.

Perri defendeu. Já nos acréscimos, Cazares recebeu a bola ajeitada e soltou a bomba de fora da área, mas o goleiro do Bota espalmou para escanteio.

O estreante Bastos salvou. Marlon cruzou rasteiro e Cuesta quase desviou contra. Kayzer aproveitou a sobra e finalizou em cima de Bastos, que estava debaixo das traves e rebateu para fora.

FICHA TÉCNICA

América-MG 1 x 2 Botafogo

Competição: 27ª rodada do Campeonato Brasileiro - Série A

Data e hora: 18 de outubro de 2023, às 20h (horário de Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte - Minas Gerais

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Filho (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Alê (América); Júnior Santos (Botafogo)

Cartões vermelhos: Não houve

Gols: Júnior Santos (aos 22 minutos do primeiro tempo e aos 5 do segundo), Benítez (aos 39 minutos do primeiro tempo)

América-MG: Matheus Cavichioli; Ricardo Silva, Iago Maidana, Danilo Avelar (Alê); Mateus Henrique (Rodriguinho), Juninho, E. Martínez, M. Benítez (Cazares), Nicolas (Marlon); Felipe Azevedo (Renato Kayzer) e Mastriani. Técnico: Fabián Bustos

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido; Adryelson (Philipe Sampaio), Cuesta, Hugo; Marlon Freitas, Gabriel Pires (Danilo Barbosa), Eduardo; Victor Sá (Luis Henrique), Júnior Santos (Bastos) e Tiquinho Soares (Diego Costa). Técnico: Lúcio Flávio