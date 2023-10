Al-Hilal manda apoio a Neymar após lesão: 'Volte mais forte'

O Al-Hilal emitiu um comunicado oficial hoje (18) sobre a situação de Neymar e mandou apoio ao atacante, após a lesão sofrida em derrota da seleção brasileira contra o Uruguai.

O que aconteceu

O clube da Arábia Saudita desejou melhoras a Neymar e disse que ele voltará mais forte depois da recuperação, através de publicações nas redes sociais.

Neymar sofreu um rompimento no ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco do joelho esquerdo, conforme diagnóstico divulgado na tarde desta quarta.

Os exames médicos realizados por Neymar confirmaram a lesão do Ligamento Cruzado Anterior e ruptura do menisco do joelho. Ele será submetido a uma cirurgia e depois a um programa de tratamento que será determinado posteriormente. Volte mais forte!

Comunicado do Al-Hilal

A previsão de retorno do camisa 10 é de, no mínimo, seis meses, tendo em vista a gravidade da lesão. Assim, o jogador ficará fora dos gramados neste final de 2023 e no começo do ano que vem.

Portanto, Neymar deve perder grande parte do Campeonato Saudita — que tem previsão de término entre maio e junho de 2024. A competição está na 10ª rodada (de 34 no total) neste momento.

O atacante disputou cinco partidas com a camiseta do Al Hilal, marcando um gol e dando três assistências. Ele chegou no clube saudita em agosto, vindo do PSG.