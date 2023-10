Yan Couto se desculpa após fala polêmica sobre Daniel Alves e afirma: "Foi no sentido do futebol"

O lateral Yan Couto se pronunciou através de uma nota oficial sobre sua fala a respeito de Daniel Alves, acusado de estupro em agosto deste ano. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o atleta da Seleção Brasileira se desculpou, afirmou que falou no sentido do futebol e reforçou seu repúdio a qualquer tipo de violência.

"Pela primeira vez, me vi em uma polêmica e precisei de um tempo para entender o que estava acontecendo e como reagir a tudo, apesar de não ter sido a intenção. Quando eu me referi ao Daniel Alves como um ídolo, foi no sentido do futebol - coisa que eu acreditei ter deixado claro, mas pelo nervosismo pela minha estreia na seleção e por ter tido a oportunidade de jogar ao lado de tantos jogadores incríveis, errei profundamente ao não especificar e deixar livre para a interpretação de cada um. [...] Quero deixar claro aqui que eu repudio totalmente qualquer tipo de crime e violência, sobretudo contra mulheres. [...] Jamais foi a intenção e isso não vai se repetir", escreveu.

Confira a nota oficial na íntegra:

Nota oficial de Yan Couto. (Foto: Reprodução)

A declaração de Yan aconteceu na primeira coletiva do jogador como jogador do Brasil, há poucos dias. Na fala, o atleta afirma que Dani Alves é seu ídolo e aborta características de jogo: "Meu ídolo é o Daniel Alves, não tem como ser outro, cresci assistindo a ele pela TV, é um ídolo para muita gente, fez uma história linda na Seleção, pelos clubes que passou. É uma referência, até pelo estilo de jogo, a altura. É uma referência também defensivamente, acho que posso ser mais agressivo e mais completo".

Yan Couto deve ser titular da Seleção Brasileira na partida desta terça-feira diante do Uruguai, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Centenário, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O time do técnico Fernando Diniz ocupa a segunda colocação com sete pontos, dois a menos que a Argentina.