Vitor Roque revela que o Barcelona sempre foi sua prioridade: "Meu sonho"

Uma das maiores promessas do futebol brasileiro, Vitor Roque já tem seu futuro definido. O Barcelona venceu a concorrência de outros grandes clubes do mundo, entretanto, o jovem atleta revelou que sempre teve a certeza de que queria atuar no clube catalão.

"Sempre tive a convicção que seria o Barcelona, ??sempre tive vontade, sempre foi o meu sonho, por isso sempre foi claro para mim que queria ir para Barcelona", disse Vitor Roque em entrevista ao jornal Mundo Deportivo.

"Culers, I'm very happy to sign with Barça. It's a dream come true. Tigrinho is coming to Barcelona. See you soon. Força Barça!" ? Vitor Roque ? pic.twitter.com/gwEBganOvU ? FC Barcelona (@FCBarcelona) July 12, 2023

Durante a entrevista, o atual jogador do Athletico-PR também comentou como foi sua reação quando soube que o Barcelona estava interessado na contratação.

"Quando recebi a notícia fiquei muito feliz. No começo eu não acreditei, mas quando foi falado assim, que era oficial, e quando vi as propostas, as conversas, fiquei muito feliz e compartilhei com minha família, todos ficaram muito felizes e emocionados também", falou.

O Barcelona espera que o jovem se junte ao clube em janeiro do próximo ano. Segundo a imprensa europeia, o atleta teria custado 30 milhôes de euros fixos e outros 31 milhões em variáveis aos cofres do time do espanhol.