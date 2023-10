Vidal projeta duelo com a Venezuela e cita firula de Soteldo: "Medel sabe o que fazer"

O meio-campista Arturo Vidal está machucado, mas não deixou de comentar o próximo duelo da seleção do Chile nas Eliminatórias, diante da Venezuela. A partida marcará o reencontro do zagueiro Gary Medel com o atacante Soteldo.

Eles se envolveram em uma confusão na vitória do Santos sobre o Vasco, por 4 a 1, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quando o Peixe já vencia por 3 a 1, o baixinho fez um firula e subiu na bola, provocando um tumulto entre jogadores de ambos os times. A briga generalizada resultou em três expulsões.

Um deles foi o próprio Medel, que foi um dos primeiros a se revoltar com o gesto de Soteldo e partir para cima dos santistas. O meia Lucas Lima e o volante Rodrigo Fernández, do clube paulista, foram os outros a serem advertidos. Confira o lance no vídeo abaixo:

Vidal recordou a firula de Soteldo, mas afirmou que Medel não irá cair na pilha do jogador do Santos e se envolver em uma nova confusão.

"Soteldo fez aquilo com Medel, mas Gary sabe o que fazer. Ele é o nosso capitão, são as Eliminatórias e ele não vai partir para briga", disse Vidal durante uma transmissão ao vivo na internet.

"Ele sabe que um cartão amarelo ou uma expulsão podem dificultar nossa vida. O 'Pitbull' lida bem com isso, por isso temos que ter calma", acrescentou o jogador do Athletico-PR.

O jogo entre Venezuela e Chile está marcado para a noite desta terça-feira, a partir das 18h (de Brasília), com mando dos venezuelanos, pela quarta rodada das Eliminatórias. Com uma lesão no joelho, Vidal não estará em campo.

A equipe de Soteldo, que vem de um empate com o Brasil, ocupa o sexto lugar da tabela, com quatro pontos. Já a seleção chilena está uma posição acima, com a mesma pontuação. Os seis primeiros colocados do torneio garantem vaga na próxima Copa do Mundo, enquanto o sétimo disputará a repescagem.