Veja como joga o volante Aníbal Moreno, alvo do Palmeiras para 2024

Antigo desejo, Aníbal Moreno está perto de ser contratado pelo Palmeiras. O negócio pelo volante do Racing ainda depende de pequenos detalhes burocráticos e da realização de exames médicos, mas de acordo com a imprensa argentina, já há um acordo verbal entre as partes.

Titular do Racing e formado nas categorias de base do Newell's Old Boys, o jogador de 24 anos foi alvo do Verdão na última janela de transferências. Em carência de volante de marcação, o Alviverde tentou contratar o atleta, mas a novela não teve final feliz.

Em entrevista coletiva na última semana, Leila Pereira confirmou que o Verdão busca "três ou quatro" reforços para 2024. Mas como joga, pois, Aníbal Moreno?

Na temporada, o volante tem 29 partidas, com três gols marcados e três assistências. Aníbal é um clássico 'cão de guarda': recuperou 209 bolas na temporada (média de sete por jogo), efetuou 72 desarmes, ganhou 56% dos duelos e cometeu apenas 23 faltas.

Os dados são do Sofascore.

Além de suas fortes características defensivas, Aníbal também sabe se virar com a bola no pé. Alto (1,78m) e rápido, o volante tem 68% de acerto em dribles e 81% de taxa de conclusão dos passes.

A técnica, interpretada pelos números, também pode ser vista em campo: a bola em profundidade de Aníbal foi e é uma das principais armas da construção de jogadas do Racing na temporada. Além disso, o atleta tem como ponto forte também a impulsão para o cabeceio.