Vasco x Fortaleza: saiba onde assistir, mais informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileiro

Após três vitórias seguidas que o tiraram da zona do rebaixamento, o Vasco da Gama teve sua reação interrompida e vem de uma derrota e um empate no Campeonato Brasileiro. De volta ao Z4, o Cruzmaltino tem o Fortaleza pela frente na 27ª rodada, nesta quarta-feira, em São Januário, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: O jogo será transmitido pela TV Globo, na televisão aberta, e pelo Premiere, no pay-per-view.

A goleada sofrida diante do Santos na Vila Belmiro e o empate sem gols contra o São Paulo, em casa, deixaram o Vasco na 17ª posição, com 27 pontos. Com apenas um ponto de desvantagem para o Bahia, que enfrenta o Goiás fora de casa no mesmo dia e horário, a equipe de São Januário precisa de uma vitória e secar os adversários para sair da zona da degola nesta rodada, antes do clássico contra o Flamengo no próximo domingo.

Para encarar a equipe cearense, o técnico Ramón Díaz tem dois desfalques importantes: o meia Paulinho ficará de fora por suspensão devido ao terceiro cartão amarelo; já o zagueiro Medel está servindo a seleção do Chile nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Classificado para a final da Copa Sul-Americana, o Fortaleza faz boa campanha no Brasileirão e aparece no G6, com 42 pontos. O time de Juan Pablo Vojvoda terá três rodadas para se preparar para a grande decisão diante da LDU, do Equador, no dia 28 de outubro, e terá duelos contra Vasco, Bahia e o líder Botafogo.

A novidade entre os relacionados do Fortaleza para a partida em São Januário são os atacantes Marinho e Pedro Rocha. Os dois estão liberados para atuar após longo tempo longe dos gramados, mas ficarão como opções no banco de reserva.

FICHA TÉCNICA



VASCO X FORTALEZA

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quarta-feira, 18 de outubro de 2023



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR-Fifa) e Maira Mastella Moreira (RS)



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP-VAR-Fifa)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Piton; Zé Gabriel, Marlon Gomes e Praxedes; Payet (Rossi), Vegetti e Gabriel Pec



Técnico: Ramón Díaz

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; José Welison, Caio Alexandre e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Guilherme



Técnico: Juan Pablo Vojvoda