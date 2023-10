Vasco deve disputar clássico contra o Botafogo pelo Brasileiro em São Januário

O Vasco vem buscando um local para o clássico contra o Botafogo. O jogo é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, provavelmente no dia 5 de novembro.

O cruzmaltino tentou sediar o clássico no Maracanã, mas a partida será no mesmo fim de semana da final da Libertadores, no mesmo local. O estádio, portanto, estará cedido a Conmebol.

Os dirigentes indicaram o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, como possível local da partida. No entanto, os cruzmaltinos estão se articulando para que o clássico seja realizado em São Januário.

Para isso, o Vasco vem encaminhando um acordo com a Polícia Militar. O órgão havia vetado a realização de clássicos no estádio vascaíno.

A confirmação do local da partida deverá ser feita nos próximos dias. O Vasco busca ter o apoio de sua torcida na reta final do Campeonato Brasileiro para se livrar da zona de rebaixamento.