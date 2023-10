Vasco abre venda de ingressos para o clássico contra o Flamengo pelo Brasileião

O Vasco divulgou informações sobre ingressos para sua torcida no clássico contra o Flamengo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16 horas (de Brasília) desse domingo, no Maracanã, com mando dos rubro-negros.

A venda de entradas começou nesta terça-feira, às 10 horas, para público geral, mas apenas no formato digital através do site do Rubro-Negro. No entanto, será necessária a retirada da entrada física em postos oficiais - que ainda não foram divulgados. A comercialização se encerra a uma hora do apito inicial.

Informações sobre ingressos - Flamengo x VASCO - Brasileirão 2023 ?? https://t.co/gASTUav9kA ?: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/KfouDTeXyF ? Vasco da Gama (@VascodaGama) October 17, 2023

Antes de pegar o Flamengo, o Vasco entra em campo nesta quarta-feira contra o Fortaleza, às 21h30, em São Januário, pela 27ª rodada do Brasileirão. A tendência é que o técnico Ramón Díaz ainda não tenha o zagueiro Gary Medel à disposição pois o defensor entra em campo hoje pela seleção do Chile.

Atualmente na zona de rebaixamento com 27 pontos, o Gigante da Colina segue na missão de deixar o Z-4 e alcançar, ao menos, uma classificação para a próxima edição da Copa Sul-Americana.

Setores e preços:

Setor Sul (VASCO):

Inteira - R$70,00

Meia-entrada - R$35,00

Leste Inferior (MISTO):

Inteira - R$120,00

Meia-entrada - R$60,00

Leste Superior (MISTO):

Inteira - R$100,00

Meia-entrada - R$50,00

Oeste (MISTO):

Inteira - R$140,00

Meia-entrada - R$70,00

Maracanã Mais (MISTO)

Inteira - R$450,00

Meia-entrada - R$262,50

ATENÇÃO: A retirada de ingresso é obrigatória!

Procedimento e documentos necessários para compra e retirada de ingressos:

PARA COMPRA E RETIRADA DOS INGRESSOS, O TITULAR DA COMPRA (DONO DO LOGIN) DEVERÁ APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

- Voucher impresso, preenchido e assinado (APENAS PARA TROCA DE INGRESSOS COMPRADOS PELA INTERNET);

- Documento oficial e original de identificação com foto e CPF;

- Documento que comprove o benefício da compra de ingresso de meia-entrada (se houver);

OBS: Para ingressos comprados por estrangeiros, apenas o passaporte original será aceito como documento oficial.