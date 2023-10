Transmissão Uruguai x Brasil ao vivo: veja onde assistir

Do UOL, em São Paulo

A transmissão ao vivo do confronto entre Uruguai e Brasil será realizada pela TV Globo (TV aberta) e SporTV (TV fechada). O jogo é válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 e será disputado hoje (17) às 21h (horário de Brasília) no estádio Centenário, em Montevideo (URU).

A seleção brasileira, atualmente invicta na competição, busca se recuperar do último resultado decepcionante, um empate por 1 a 1 com a Venezuela em Cuiabá. O time de Fernando Diniz ocupa a segunda colocação na tabela, acumulando sete pontos, ficando atrás da Argentina, que lidera com nove pontos.

O Uruguai, que também vem de um empate na rodada anterior contra a Colômbia, busca consolidar sua posição. O time de Bielsa está na quarta colocação, somando quatro pontos.

As prováveis escalações para o confronto são: